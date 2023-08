Vicenza: avvisi per l’utilizzo dei locali di tre centri anziani

Centri anziani: Proti, Tecchio e Villagio del Sole, per attività di interesse generale e per over 65. Presentazione domande entro il 4 settembre

Sono stati pubblicati tre avvisi per l’utilizzo dei locali comunali dei centri anziani Proti, in contra’ Proti 3, Tecchio, in viale San Lazzaro 112, e Villaggio del Sole, in via Colombo 7.

Gli avvisi puntano a individuare associazioni e organizzazioni di volontariato con cui stipulare una convenzione per la realizzazione di attività e servizi di interesse generale e con una particolare attenzione per gli over 65.

Le candidature vanno presentate entro le 12 del 4 settembre.

Gli avvisi pubblici sono disponibili nel sito del Comune:

https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/351155 (Proti)

https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/351160 (Tecchio)

https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/351071 (Villaggio del Sole)

Fonte Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Residenza Proti Vajenti Malacarne

Viale San Lazzaro 112, tel. e fax 0444 963068

Gestione: Associazione “Senza Frontiere”

Servizi erogati: attività ricreative/culturali, gioco delle carte, gioco della tombola, incontri letterari, musicali, videoproiezioni, visite guidate ai quartieri della città o a mostre, gare di bocce, pranzi sociali, soggiorni climatici, in autunno percorso musicale denominato “Autunno in musica”, assistenza infermieristica (misurazione pressione, glicemia), percorso benessere; consulenza fiscale e pensionistica

Orario di apertura del centro anziani: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30

Orari area esterna – bocce: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30

Orario di apertura della segreteria: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11

Centro Diurno Ricreativo Culturale “Proti”

Via G. De Proti 3, cell. 335 5820524

Gestione: Associazione Circolo d’Argento

Email: circolodargento@gmail.com

Servizi erogati: gioco a carte, tombola, corso di tai-chi, feste, pranzi conviviali, mostre, conferenze, visite audiometriche, controllo della vista.

Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Centro di aggregazione di via Colombo

Via Colombo, 7/9, tel. 0444 961837, fax 0444 961748

Gestione: Associazione “Senior Veneto”

Servizi erogati: mensa, attività creative/culturali, ambulatorio infermieristico, pedicure

Orario di apertura del centro: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 18; sabato dalle 14 alle 18.

Servizi erogati: corsi Tai Chi, scuola di ballo, ballo per tutti il sabato, corsi di teatro, corsi di “coro”, giovedì culturali (presentazioni di libri, mostre, cineforum, arte, ecc,) cucito e ricamo, tombola, burraco, scacchi e dama, gioco delle bocce, orto-giardino terapia, turismo sociale, corso tablet, corso badanti, corso di educazione finanziaria, prevenzione cardiocircolatoria-respiratoria (glicemia, colesterolo, ecg, misurazione della pressione, ecocolordoppler, spirometria, visite geriatriche, ginecologiche, audiometriche, ecc), servizio mensa e bar.

