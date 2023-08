Team Bassano brinda in Oltrepò Pavese

Tiziano Nerobutto porta alla vittoria l’Opel Ascona 400 con Sordi su Porsche 911 a fargli compagnia sul secondo gradino del podio assoluto – Team Bassano

Tre equipaggi al via e tre vittorie di Raggruppamento

Trasferta dagli esiti più che brillanti quella nell’Oltrepò Pavese per il Team Bassano che, al via dell’omonimo rally aperto per la prima volta alle auto storiche, schierava tre equipaggi.

Per Tiziano Nerobutto la partecipazione al rally pavese aveva lo scopo principale di testare la sua Opel Ascona 400 Gruppo 4 ripristinata completamente dopo l’uscita di strada al Sanremo 2022.

In coppia con Cristian Stefani il pilota trentino iniziava la gara piazzandosi nella prima parte di gara per tre volte al secondo posto.

Per andare sulla quarta a siglare il primo scratch ed avvicinarsi ai battistrada.

Complice anche il ritiro del momentaneo leader, il portacolori del Team Bassano continuava a mantenere un buon passo e a difendersi dagli attacchi di Sordi fino ad arrivare al palco di Casteggio a festeggiare la vittoria ed il successo in 3° Raggruppamento.

Ottima anche la prestazione del pilota di casa,

Ermanno Sordi, che ritrovava Maurizio Barone sul sedile di destra della Porsche 911 SC/RS Gruppo B.

Chiusa la prima frazione di gara corsa al venerdì sera al terzo posto, l’indomani ingaggiava una bella sfida col compagno di scuderia, siglando l’ottima prestazione con tre scratch ad impreziosire il secondo posto assoluto e la vittoria nel 4° Raggruppamento.

A completare il tris dell’ovale azzurro

sono stati Pietro Turchi e Carlo Lazzerini al via con la Fiat 125 Special di serie, ancora una volta la vettura più datata tra quelle al via; la loro costanza nel superare le tante insidie del rally pavese che andava a toccare anche strade rese famose dal Rally 4 Regioni, è stata premiata dalla vittoria di 1° Raggruppamento conseguita con la decima posizione nella classifica finale.

Grazie alla prestazione di squadra, è una nuova vittoria quella tra le scuderie con un nuovo trofeo da aggiungere alla già ricca teca.

Romano d’Ezzelino (VI), 7 agosto 2023

Immagine realizzata da Diessephoto