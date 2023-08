Già 55 figure individuate grazie alle messa a disposizione – Selmo: “A settembre assicurato il regolare servizio delle scuole dell’infanzia”

Invito ancora diplomati, neolaureati e laureati nell’ambito della formazione e dell’educazione a farsi avanti”

Sono un centinaio le candidature arrivate finora

per l’assunzione di insegnanti a tempo determinato nelle scuole dell’infanzia tramite la messa a disposizione (mad) dopo l’appello lanciato dall’assessore all’istruzione Giovanni Selmo.

Circa 55 sono risultate in possesso dei titoli di studio richiesti e si sono già rese disponibili per l’anno scolastico in partenza a settembre.

“Con queste assunzioni riusciremo a coprire i circa 45 posti che mancavano, assicurando il regolare svolgimento del servizio offerto dalle 17 scuole dell’infanzia comunali – afferma l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo -.

Siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta: oltre alle 55 disponibilità già individuate, alcuni colloqui sono ancora in corso e siamo quindi fiduciosi nel poter incrementare ancora di più il corpo insegnante disponibile. Invito però diplomati, neolaureati e laureati nell’ambito della formazione e dell’educazione a continuare a rispondere alla messa a disposizione.

A settembre possono esserci dei passaggi dalle scuole comunali a quelle paritarie e statali e in corso d’anno vanno coperte le supplenze. È necessario quindi poter contare su una riserva a cui attingere in caso di urgenze”.

Attualmente si contano 20 disponibilità di persone con titoli abilitanti (diploma magistrale o di liceo psicopedagogico, lauree in formazione primaria e in scienze dell’educazione), con precedenza rispetto a quelli con titoli affini, ovvero laureati o laureandi, pari a circa 80. Nel primo caso l’età media è superiore ai 40 anni, nel secondo è al di sotto dei 30 anni.

Delle 55 candidature ritenute idonee e in via di assunzione, 20 hanno titoli abilitanti e 35 affini. 45 avranno l’incarico annuale, in sezione o come sostegno, mentre gli altri saranno contattati per supplenze, salvo altri posti che potrebbero rendersi liberi.

Tra le candidature arrivate, 5 non sono state ammesse a causa di titoli di studio, come lettere, lingue e materie economiche, non ammessi nel bando.

Messa a disposizione

Per rendersi disponibili a svolgere le supplenze nelle scuole comunali tramite la Mad basta presentare domanda compilando il modulo disponibile nel sito del Comune.

Possono candidarsi

i diplomati magistrali o al liceo socio-psicopedagogico entro l’anno scolastico 2001/2002,

i laureati magistrali in Scienze della formazione primaria con indirizzo di insegnante di scuola infanzia

i laureati in Scienze della formazione o in Scienze dell’educazione a ciclo unico quadriennale.

L’assunzione è possibile anche nel caso di alcuni titoli equivalenti e affini, indicati nel bando, tra i quali anche i laureandi del terzo, quarto o quinto anno di scienze della formazione primaria.

Le domande mandate prima del 4 ottobre 2022 non verranno considerate e dovranno essere inviate nuovamente.

Non c’è un termine per la raccolta delle domande. Le candidature andranno a formare l’elenco integrativo alla vigente graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, che l’amministrazione potrà utilizzare anche in corso d’anno.

Maggiori informazioni sull’avviso pubblico della mad e sulle modalità per fare domanda: https://tinyurl.com/madvicenza