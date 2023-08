Prefettura di Vicenza: servizi straordinari a Sandrigo

Nel primo pomeriggio odierno, sono proseguiti i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal prefetto Salvatore Caccamo e pianificati nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, d’intesa con i vertici provinciali delle Forze di Polizia – Prefettura di Vicenza

I predetti servizi interforze hanno interessato, in particolare, il territorio del comune di Sandrigo, e sono stati attuati con l’impiego del personale

della Polizia di Stato – anche con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile di Padova

dell’Arma dei Carabinieri,

della Guardia di Finanza

della Polizia Locale.

L’attività è stata mirata a prevenire e contrastare

ogni forma di illegalità, legata non solo alla commissione di reati predatori che creano allarme sociale e destano preoccupazione nella cittadinanza, quali furti, rapine, scippi e reati in materia di stupefacenti.

Ma anche al rispetto delle norme sull’immigrazione, sugli esercizi pubblici per il contrasto al lavoro sommerso nonché sul decoro e sulla sicurezza urbana.

L’operazione interforze “ad alto impatto”

pianificata nel comune di Sandrigo è stata anche mirata a contrastare il fenomeno delle discariche abusive e dell’abbandono incontrollato dei rifiuti.

Abbandono che come noto ha interessato recentemente l’area della zona industriale del predetto Comune in corrispondenza di via Galvani.

Area dove nei giorni scorsi si è sviluppato un grave incendio di rifiuti raccolti ed abusivamente stoccati, in prossimità di un campo nomadi.

Campo dove vivono una circa cinquanta persone, tra cui minori, in situazioni precarie e di degrado per la mancanza di normali condizioni igienico-sanitarie.

Nelle operazioni sono state complessivamente impegnate n. 10 pattuglie per un totale di n. 28 unità di personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale dell’Alto vicentino.

Al fine di controllare le condizioni igieniche generali e l’eventuale presenza di materiale inquinante, ha partecipato all’operazione anche il personale

dell’Ufficio Igiene e prevenzione dell’Azienda ULSS 8 Berica

dell’ARPAV di Vicenza,

uffici tecnici e i servizi sociali del Comune di Sandrigo.

I dispositivi di vigilanza e prevenzione continueranno

nelle prossime settimane per tutto il periodo estivo nelle località cittadine di maggiore aggregazione e della c.d. movida, ove si registra un consistente afflusso di persone, anche con l’impiego di personale delle Specialità.

All’esito dell’operazione, il Sindaco di Sandrigo Marica Rigon ha espresso il suo profondo ringraziamento a tutte le Forze dell’ordine e alle istituzioni statali che hanno operato per salvaguardare l’ordine pubblico e le condizioni igienico-sanitarie e per gestire una situazione di criticità che l’Amministrazione comunale non è in grado di affrontare da sola.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato

che l’operazione odierna dimostra che i cittadini non sono abbandonati ma hanno al loro fianco le istituzioni, le quali stanno lavorando in rete per garantire la sicurezza pubblica dei territori.

Il Prefetto Caccamo,

nell’esprimere il proprio compiacimento per i servizi straordinari svolti in data odierna, ha dichiarato che ulteriori iniziative, volte ad affinare le strategie di intervento nel Comune di Sandrigo, saranno concordate con il Sindaco in occasione di una prossima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nell’ambito del quale verranno vagliati gli esiti dell’operazione.

Prefettura di Vicenza – Il capo di gabinetto f.f. Cassaro