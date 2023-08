Poncato: “Vorrei tranquillizzare il consigliere Siotto”

Presa dall’ansia di criticare sempre e comunque il Sindaco e l’Amministrazione Comunale – Luca Poncato

Non c’è nessuna intenzione da parte nostra

di voler tagliare i servizi oggi in capo alle ex sedi circoscrizionali, né tanto meno di togliere sedi e presidi nei quartieri.

Anzi, nel corso dei 5 anni li vogliamo aumentare.

Basterebbe leggere il comunicato per vedere che nel ragionamento del sindaco Possamai il riferimento alla riorganizzazione degli uffici e degli spazi comunali era riferito alle sedi in centro storico che oggi ospitano gran parte del personale del Comune, ma che dal punto di vista della sostenibilità energetica ed economica sono estremamente dispendiose.

Oggi ci sono addirittura cinque sedi di uffici nel solo centro storico, causa di costi e problemi logistici che pesano sull’efficienza del Comune.

E’ un tema che Simona Siotto conosce bene, visto che negli anni passati ha lavorato nei palazzi comunali.

Sono sedi vetuste,

non al passo con i tempi e con le esigenze che oggi in termini di efficientamento energetico ci vengono richieste e nemmeno idonee per il personale che ci lavora, con costi enormi di gestione e manutenzione.

È quanto mai opportuno, quindi, che il sindaco – insieme alla neodirettore generale Michela Cavalieri – riorganizzino l’attuale dislocazione in più sedi degli uffici centrali del Comune in un’ottica appunto di efficienza e di sostenibilità.

Le sedi decentrate non sono nemmeno state menzionate dal Sindaco per cui, davvero, non si comprende su quali basi il consigliere Siotto si sia avventurata in queste fantasiose dichiarazioni.

Per noi le sedi decentrate restano dei presidi importanti per i cittadini a cui senz’altro offriremo maggiori servizi e attenzione anche grazie all’istituzione dei consigli di quartiere.

Consigliere Del Comune di Vicenza Luca Poncato