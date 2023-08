Lusiana: Filippo Tognazzo, prima nazionale con “Il vecchio e il nuovo”

Mercoledì 9 agosto ore 21.00 in Piazza IV Novembre a Lusiana – Uno spettacolo tra parola e musica per raccontare il rapporto tra uomo e natura

FILIPPO TOGNAZZO TORNA AD INDAGARE IL TERRITORIO NE “IL VECCHIO E IL NUOVO”, IN PRIMA NAZIONALE

Va in scena mercoledì 9 agosto alle 21.00

in Piazza IV Novembre (e in caso di maltempo, nella palestra comunale) Il vecchio e il nuovo, uno spettacolo in prima nazionale, in coproduzione con il Festival, firmato da Filippo Tognazzo/Zelda Teatro.

Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico, qui in collaborazione con il comune di Lusiana e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cutura, la Regione del Veneto, il sostegno di Camera di Commercio Vicenza e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

Cosa significa, oggi, vivere sull’Altipiano?

Come convivono la memoria, la storia e l’innovazione tecnologica, le tradizioni cimbre e la trap? Perché si abbandona la montagna? Perché ci si ritorna?

Dopo Cantame, contame, fame contento, racconto di miti e leggende dell’Altipiano, Filippo Tognazzo, in scena insieme a Marika Rampazzo e ai musicisti Ivan Tibolla e Luca Francioso, torna ad indagare il territorio e questa volta la narrazione prende spunto dalle comunità e le loro storie: giovani e vecchi, contadini e architetti, baristi, malghesi e scrittori.

Uomini e donne legati alla montagna, per storia, per necessità o soltanto per scelta.

Proprio da questa attenzione al territorio e a chi lo abita,

nasce uno spettacolo che nel processo creativo coinvolge diverse generazioni (bambini, ragazzi, adulti, anziani) e diverse comunità di studenti, lavoratori, disoccupati, pensionati che abitano il territorio e si sono aperte al dialogo.

Un dialogo che ha affrontato temi contemporanei che sono più vicini all’Altipiano: il rapporto tra uomo e natura, le differenze tra generazioni, ma anche il senso di appartenenza e la geografia sentimentale.

Una ricerca che non poteva che essere condotta e tradotta in spettacolo dall’autore e attore Filippo Tognazzo, che ha sviluppato negli anni un proprio stile narrativo basato sulla spontaneità e sull’interazione con il pubblico.

Per questo ama il teatro popolare, rappresentato fuori dagli spazi istituzionali, come boschi, scuole, aziende, rifugi e, più in generale, ovunque sia possibile raccontare una storia e ci sia qualcuno disposto ad ascoltarla.

Lusiana – Zelda/ Filippo Tognazzo – Il vecchio e il nuovo

Mercoledì 9 agosto, h.21 – Piazza IV Novembre, Luisiana (in caso di maltempo: palestra comunale)

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well