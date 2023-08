Futsal Cornedo: Dujo Maric in arrivo dalla Croazia

Il Futsal Cornedo chiude il mercato con un colpo importante: dalla Croazia in arrivo il pivot Dujo Maric!

Classe 2002, cresciuto nel MNK Olmissum,

una delle più importanti squadre croate dove si è meritato anche la Nazionale Under 19, nell’ultima stagione ha giocato con l’MNK Torcida Spalato e ora si prepara a diventare un idolo del pubblico.

Arriva in Italia grazie all’ex stella bluamaranto Matija Dulvat

Il Futsal Cornedo comunica di aver definito un accordo per l’arrivo in bluamaranto del giocatore croato Dujo Maric.

Nato il 10 agosto 2002, si tratta di un elemento che ha tutte le caratteristiche classiche del pivot: abile a tenere palla, a far salire la squadra, a fare da uomo assist per i compagni, non disdegnando pure una certa abilità realizzativa.

Nel suo percorso di formazione nel mondo del futsal, per tre stagioni ha difeso i colori del MNK Olmissum Omis, una delle più importanti squadre croate, dove ha vinto due Scudetti Croati, 1 Coppa Croata e 1 Supercoppa Croata, meritandosi anche la chiamata della Nazionale Under 19 Croata.

Nella scorsa stagione “Duzo”

ha difeso i colori del MNK Torcida Spalato, mettendosi in luce come uno dei pivot più interessanti nel panorama croato. E proprio le sue doti da avanzato puro hanno spinto la società a puntare su di lui per completare la rosa da mettere a disposizione di coach Pablo Ranieri.

“Sono diverse settimane che stavamo sotto a questo giocatore -spiega il direttore sportivo Luca Consolaro– ci è stato consigliato da un caro amico come Matija Dulvat, che qui a Cornedo ha scritto pagine importanti di storia bluamaranto e che è sempre vicino alle nostre vicende.

Abbiamo contattato subito Dujo, lo abbiamo studiato e abbiamo capito subito che era il profilo giusto che mancava alla squadra.

Anche mister Ranieri lo ha voluto fortemente, e quindi non vediamo l’ora di poterlo conoscere di persona e iniziare fare affidamento su di lui in campo. Siamo sicuri che le sue doti fisiche e tecniche, nel reparto avanzato, potranno darci una grossa mano”.

Maric arriva a Cornedo per la sua prima esperienza italiana, e farà parte dello staff del settore giovanile, dove potrà velocizzare il suo inserimento nella realtà cornedese.

Il Futsal Cornedo vuole rivolgere un caldo benvenuto in bluamaranto a “Dujo”, sperando di potersi togliere assieme parecchie soddisfazioni nella stagione che sta per iniziare.

LA SCHEDA

Nome: Dujo

Cognome: Maric

Luogo e data di nascita: Croazia, 10/08/2002

Ruolo: Pivot

Altezza: 185 cm

Peso: 82 kg

Soprannome : “Duzo”

Ufficio Stampa Futsal Cornedo www.futsalcornedo.it

Futsal Cornedo pronto ad innamorarsi di Dujo Maric:

“Ho fame di campo e di vittorie, non vedo l’ora di giocare al Paladegasperi”

L’ultimo regalo del ds Consolaro al tecnico Ranieri si presenta alla nuova tifoseria, sperando di poter presto giocare in un palazzetto strapieno e ricco di entusiasmo bluamaranto

Mancava un tassello alla squadra che verrà messa a disposizione del tecnico Pablo Ranieri per il terzo anno consecutivo.

E il ds Luca Consolaro con un’operazione piuttosto articolata è riuscito a regalargli un giocatore molto interessante come il croato Dujo Maric, classe 2002, ruolo pivot puro, ovvero il profilo che mancava.

“Duzo”, come lo chiamano gli amici, è un ragazzo ancora giovane, ma vicino al pieno della maturità agonistica, da anni gioca nella massima serie croata, e in passato ha avuto anche esperienze con la nazionale giovanile.

Arrivato in bluamaranto grazie alla preziosa collaborazione di Matija Dulvat, che ringraziamo pubblicamente per la segnalazione, Maric va a completare una rosa che adesso offrirà diverse soluzioni a mister Ranieri. Con l’intervista che segue iniziamo a conoscere il nostro nuovo pivot.

Dujo Maric, benvenuto in bluamaranto. Cosa ti ha spinto a scegliere il Futsal Cornedo rispetto alle altre offerte che avevi ricevuto?

“Ho avuto il primo approccio con il club un mese fa, e subito Matija Dulvat ha avuto parole bellissime per la città e la società. Quando ho saputo che c’era l’opportunità di venire a Cornedo mi ha detto che questo era il classico treno da non perdere, quindi l’ho ascoltato ed eccomi qua”.

Cosa conosci della realtà di Cornedo che ti sta aspettando a braccia aperte?

“Sono rimasto affascinato dallo spirito del club, dal lavoro che svolge in ambito giovanile, dalla passione che c’è al palazzetto. Vedo Cornedo come una realtà che sta crescendo e migliorando di anno in anno, attirando parecchia attenzione da parte del mondo del futsal italiano”.

Tu porti a Cornedo tanta forza fisica e gol. Quale dovrà essere lo spirito della squadra che sta nascendo?

“Dovremo essere un gruppo unito, perché ci aspetta un campionato molto difficile. Dal mio punto di vista ho sempre voluto essere uno dei giocatori principali in ogni squadra in cui ho giocato, e quindi non mi tirerò mai indietro quando ci sarà da prendersi delle responsabilità A Cornedo sarai allenato da Pablo Ranieri. Ha influito la sua presenza nella tua scelta?

“A dire il vero conosco il mio allenatore Pablo Ranieri solo per la sua storia come giocatore e allenatore, ma sono sicuro che ci conosceremo molto presto e cercherò di avere il miglior rapporto possibile con lui e con la squadra ovviamente.”.

A Cornedo ha scritto pagine importanti di storia una stella croata come Matija Dulvat. Cosa ti ha detto di Cornedo?

“Matija Đulvat è stato il motivo principale per cui sono venuto a Cornedo perché non ha avuto altro che belle parole per la squadra, i tifosi, le persone, la dirigenza e la città. Ho molta stima e fiducia in lui, quindi appena mi ha parlato di questa società me ne sono subito innamorato”.

Per chi non ti conosce, come ti descriveresti come giocatore e come uomo fuori dal campo?

“Come persona mi piace divertirmi, mi ritengo una persona tranquilla, onesta, tutto sommato un bravo ragazzo. Da giocatore invece ho sempre voglia di avere la palla sotto la suola, di duellare con gli avversari e mi appassiona ogni partita. La cosa più importante è la squadra e ho sempre preferito il lavoro di squadra alla pura soddisfazione individuale”.

Dopo la promozione di quest’anno, che idea ti sei fatto di quella che sarà la stagione che attende al varco il tuo Cornedo in Serie A2?

“Ho avuto da subito una buona prima impressione della città e dei nostri tifosi, e ho anche grandi aspettative per la stagione perché vogliamo essere una squadra fastidiosa per tutte le avversarie. Ecco, si, mi piacerebbe diventassimo la squadra contro cui nessuno vuole giocare”.

In città c’è grande attesa per questa stagione. Che aiuto ti aspetti dalla tifoseria, che negli ultimi anni è stata sempre presente e calorosa?

“Ho visto alcuni filmati su Youtube e mi sono subito reso conto di quanto potrà essere importante per noi il pubblico del Paladegasperi!

Non vedo l’ora di entrare al palazzetto, respirare l’aria di vero futsal che quel palazzetto offre, e iniziare a conoscere tutta la gente di Cornedo”.

Ufficio Stampa Futsal Cornedo www.futsalcornedo.it