Bertoliana: sostegno alla Biblioteca Manfrediana di Faenza

Oltre 2.000 euro: devoluto l’intero incasso del mercatino del libro usato alla sede romagnola colpita dall’alluvione dello scorso maggio – Bertoliana

C’è anche la quota raccolta dalla biblioteca Bertoliana

negli oltre 27 mila euro di libri donati dalla Rete delle biblioteche vicentine (RBV) alla Biblioteca Manfrediana di Faenza, colpita duramente dall’alluvione che lo scorso 16 maggio ha interessato l’Emilia Romagna.

La civica di Vicenza infatti ha destinato l’intero incasso del mercatino del libro usato, 2.183 euro, totalizzato dal 10 al 21 luglio, al piano terra di Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12.

“L’incasso è stato superiore alla media degli anni precedenti – dichiara la vicesindaca Isabella Sala -, in quanto la Bertoliana ha scelto per l’occasione di mettere in vendita libri di qualità, soprattutto di storia dell’arte.

Insieme alla Bertoliana, la città e i vicentini hanno apprezzato, condiviso e generosamente sostenuto l’iniziativa in favore della Manfrediana e della sua comunità: un modo concreto per aiutare la biblioteca romagnola a ricreare la sezione per bambini e ragazzi, quasi interamente distrutta dall’alluvione di maggio”.

Erano oltre 650 i libri e i dvd in vendita,

di cui è stata acquistata quasi la metà, con offerte libere a partire da 1 euro, a parte per qualche volume, in vendita a 5 o 10 euro, in ragione della qualità e della rarità dell’opera.

Nella quota di Vicenza è confluito anche il ricavato dalla vendita dei cataloghi della quinta edizione della mostra internazionale d’illustrazioni per l’infanzia “/e.mò.ti.con/ Illustra l’emozione” de La Piccionaia, le cui 30 opere provenienti da tutto il mondo erano ospitate nella Caffetteria di Palazzo Cordellina in concomitanza del mercatino.

La vicesindaca Sala era presente in Provincia di Vicenza lo scorso 26 luglio assieme a tanti sindaci e assessori dei 64 Comuni vicentini che hanno aderito alla raccolta promossa dalla Provincia stessa, per la consegna dell’assegno all’assessore del Comune di Faenza Davide Agresti da parte del presidente della Provincia Andrea Nardin e del vicepresidentre con delega alla cultura Marco Guzzonato.

La Biblioteca Manfrediana di Faenza,

una delle biblioteche più colpite dall’alluvione, ha potuto riaprire al pubblico il 10 luglio scorso, dopo aver accusato danni al patrimonio librario e aver perduto il 70 per cento della sezione dei libri per ragazzi, come ha raccontato, collegata da remoto, la direttrice Daniela Simonini.

Fonte Comune di Vicenza