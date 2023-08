Aprilia MotoGP: Aleix Espargaro vince il Gran Premio di Gran Bretagna

“Oggi mi sono reso subito conto di poter fare bene. L’Aprilia qui aveva trazione, in alcune curve sapevo di avere margine su Bagnaia. Ho preferito pero’ aspettare fino all’ultimo giro, specialmente quando ho visto qualche goccia di pioggia. C’erano punti davvero scivolosi, era facile commettere errori. Oltre a questo, notavo che Pecco stava gestendo le gomme e non volevo rischiare di farmi battere sul finale. Sono molto contento per me e per Aprilia: nella prima parte di stagione non abbiamo raccolto i punti che ci aspettavamo e meritavamo, per diversi motivi, ma abbiamo continuato a crederci e a lavorare. Questa è la strada”.