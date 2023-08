Primi segnali di difficoltà – Apindustria Confimi Vicenza: le PMI vicentine del manifatturiero “tengono”

I risultati dell’indagine condotta da Apindustria Confimi Vicenza su un campione rappresentativo di piccole e medie imprese del territorio

Dopo un 2022 di forte crescita,

i primi 6 mesi del 2023 hanno evidenziato i primi segnali di rallentamento.

Nonostante questo, le PMI manifatturiere vicentine confermano la loro proverbiale capacità di tenuta, anche se per il futuro cresce l’incertezza.

Si potrebbero sintetizzare così i risultati dell’indagine congiunturale relativa al primo semestre dell’anno condotta da Apindustria Confimi Vicenza su un centinaio di imprese associate, rappresentative dei principali settori produttivi.

Così, se da una parte troviamo un 37% di aziende che ha registrato un incremento del fatturato rispetto ai sei mesi precedenti (e per il 15% l’incremento è superiore al 10%), c’è un altro 34% che dichiara una flessione, mentre la quota rimanente del 29% si mantiene stabile.

Stabilità è la parola d’orine anche per quanto riguarda l’andamento della produzione (35%), con un calo per il 31,5% e un incremento per il rimanente 33,5%.

«Questi dati – spiega Mariano Rigotto,

presidente di Apindustria Confimi Vicenza – vanno interpretati. Innanzitutto è bene precisare che il confronto è con un 2022 che, nonostante le criticità su energia e materie prime, è stato un anno molto positivo; inoltre questo quadro di apparente equilibrio in realtà è il risultato di situazioni piuttosto eterogenee, perché ci sono comparti in cui effettivamente stiamo già assistendo ad una flessione, mentre altri tengono meglio».

Più delicata l’analisi degli scenari futuri: il 41% delle PMI prevede un calo degli ordini, che sono in aumento solo per il 31,5% (stabili per la quota rimanente).

«In questi primi sei mesi dell’anno molte aziende hanno lavorato su ordini acquisiti ancora nel 2022 – spiega Rigotto -, ma negli ultimi mesi c’è stato un evidente calo degli ordini che crea una maggiore incertezza per il secondo semestre. Il calo è spiegabile almeno in parte con la necessità di riportare i magazzini a livelli più consoni dopo la corsa all’accaparramento dei mesi precedenti.

In questa prospettiva settembre sarà un mese importante per capire come evolveranno i mercati: la flessibilità rimane un punto di forza delle nostre aziende ed è auspicabile che riescano ancora una volta a trovare nuovi spazi in altri mercati per compensare quelli che si stanno indebolendo».

Certamente il contesto non aiuta:

«Le aziende che lavorano nel BtoB sono penalizzate dal forte incremento del costo del denaro che frena gli investimenti, e dunque le commesse, mentre chi lavora nel mercato consumer deve fare i conti con un’inflazione reale che in buona parte d’Europa è attorno al 10% e che inevitabilmente frena i consumi».

Ecco allora che anche le PMI vicentine stanno rallentando gli investimenti: solo il 15% li ha aumentati nel I semestre dell’anno, con un 30,5% che li ha già ridotti mentre e la maggior parte rimane per il momento stabile.

Continua in compenso la “fame” di manodopera: il 50% delle PMI prevede nuove assunzioni nel II semestre dell’anno, mediamente più di due persone per azienda, e il 78% prevede difficoltà nel reperire le figure professionali ricercate. Per quanto riguarda queste ultime, il 44% delle PMI ricerca personale di produzione, il 20% cerca progettisti e addetti alla ricerca e sviluppo.

Proprio alla gestione del personale le aziende stanno dedicato una particolare attenzione: il 48% ha in programma percorsi di formazione non obbligatoria per il II semestre dell’anno, mentre nell’ultimo semestre il 24% ha attuato iniziative per conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il 25% degli incentivi economici e il 51% ulteriori strumenti di welfare rispetto a quanto già previsto all’interno dei contratti.

«La ricerca di personale si conferma una delle problematiche maggiori

– evidenzia Rigotto – e questo tema ci accompagnerà nei prossimi anni. Scontiamo, ma non è una novità, una mancanza di supporto alle famiglie che si è tradotta in inesorabile declino demografico.

Solo a Vicenza, secondo i dati recentemente diffusi dalla Camera di Commercio, da qui al 2027 perderemo 11 mila lavoratori.

Come Associazione ci siamo impegnando anche su questo tema: dopo una prima fase di analisi, stiamo mettendo a punto un progetto che presenteremo nei prossimi mesi finalizzato all’inserimento lavorativo dei richiedenti asilo e di collaborazione mirata con territori e Paesi dove sono presenti figure preparate, ma dove magari a mancare è il lavoro».

Apindustria – Tra le altre difficoltà segnalate dalle imprese,

spicca anche la percezione di un carico burocratico eccessivo legato alla compliance (adempimenti verso la PA, le banche, per certificazioni ecc.).

Non stupisce dunque che per quanto riguarda le richieste al Governo, al primo posto si conferma la riduzione della burocrazia e dei costi sui fattori di produzione (lavoro, energia), ma rimane molto forte anche la richiesta di lotta all’illegalità.

L’indagine ha anche indagato il sentiment dei motori dell’economia del territorio rispetto alla politica della BCE: alla domanda “Come giudica l’impatto dell’attuale politica monetaria della BCE rispetto alla sua attività aziendale?” oltre i due terzi dei rispondenti ritengono che l’aumento dei tassi non sia la risposta giusta a quest’ondata inflattiva e temono un veloce deterioramento dell’economia.

Comunicato stampa n.11 – 7 agosto 2023

Giovanni Bregant – Marketing & Comunicazione

info@gbcomunicazione.com