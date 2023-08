Che hanno dovuto lasciare abitazioni e attività – Marano Vicentino: nessuna lettera per i “profughi” maranesi…

Quando si entra a Marano si viene colti da un senso di angoscia.

È un paese in emergenza continua, con la piazza transennata da mesi, parcheggi chiusi, strade deviate, case e negozi evacuati.

Un paese che sprofonda, letteralmente, a causa del dissesto idrogeologico e dell’incuria.

In questo contesto, trovarci ad avere un Sindaco che cerca casa per i migranti è veramente un controsenso, specialmente se consideriamo che allo stato attuale non vi sono informazioni sufficientemente certe sulla loro identità, sulla loro provenienza, sulla loro storia pregressa e sulla sussistenza o meno di un eventuale titolo di protezione internazionale.

Ciò che è certo, invece,

è che non risulta che il Sindaco si sia speso in modo così fermo e deciso per le famiglie e le attività economiche nostrane, che hanno dovuto abbandonare forzatamente abitazioni, magazzini e attività commerciali in Via Puccini, rimanendo in attesa di risposte chiare dopo mesi di vane speranze.

Nessun proclama, nessuna lettera, nessun aiuto concreto per loro, se non quell’ordinanza comunale che intima lo sgombero immediato.

E qui, con grande dignità, i commercianti e i residenti hanno fatto le valige, pensando ad un futuro incerto che non si sa dove li porterà.

Eppure, su questo caso doloroso,

il Sindaco aveva garantito che l’Amministrazione comunale sarebbe stata vicina a questi sfortunati concittadini che hanno contribuito allo sviluppo del paese, che li avrebbe aiutati, ma finora sono state solo parole di circostanza.

Davanti a quella che sembra essere soltanto una continua ricerca di vuota visibilità mediatica del nostro Sindaco, il nostro pensiero va dunque ai nostri “profughi”, a chi la casa sta per perderla o non riesce a trovarla, a chi non riesce a con i frutti del proprio lavoro a dare un adeguato sostentamento alla propria famiglia.

Marano Vicentino 06 agosto 2023

Lega – Sezione di Marano Vicentino