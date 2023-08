Finanziato dal Dipartimento di Stato USA, sotto il patrocinio dell’ONU – Centro di Eccellenza per le Stability Police Units – CoESPU: concluso il corso UN Staff Officer 3

Nei giorni scorsi, presso il CoESPU,

(www.coespu.org) Centro di Eccellenza per le Stability Police Units di Vicenza, ha avuto luogo la cerimonia di chiusura del “3° Corso United Nations Staff Officer”.

L’attività, suddivisa equamente in sessioni teoriche e pratiche, in conformità con la linea addestrativa e le policies dell’ONU, ha fornito una formazione intersettoriale per Ufficiali Superiori e Funzionari delle componenti militari, civili e di polizia, da destinarsi a incarichi di Stato Maggiore, di Staff o di Comando di Unità in operazioni di supporto alla pace (PSO – Peace Support Operations).

Tale corso, della durata complessiva di quattro settimane, ha visto la partecipazione di 26 frequentatori di cui 23 provenienti da:

Nepal, Kenya, Sud Africa, Tailandia, Giordania, Bangladesh, Uruguay, Senegal e Malesia

tre studenti universitari della John Cabot University di Roma e delle Università di Torino e Trieste,

che stanno svolgendo il periodo di internship al CoESPU.

Realizzato sotto il patrocinio del Dipartimento per le Operazioni di Pace delle Nazioni Unite (https://peacekeeping.un.org/en/department-of-peace-operations), nell’ambito della quasi ventennale collaborazione tra il CoESPU e il Dipartimento di Stato Americano.

Dipartimento che, attraverso il programma GPOI – Global Peace Operations Initiative (https://2009-2017.state.gov/t/pm/ppa/gpoi/), finanzia l’addestramento del personale da inviare nelle operazioni di supporto alla pace delle Nazioni Unite, contribuendo allo sviluppo delle capacità dei Paesi partner degli USA di formarne e sostenerne le competenze.

I frequentatori hanno affrontato le seguenti tematiche:

Analisi dell’ambiente operativo;

Quadro giuridico per le missioni di pace delle Nazioni Unite;

Diritto Internazionale Umanitario;

Fondamenti di Gestione delle Crisi;

Sistema di Gestione della Sicurezza delle Nazioni Unite;

Gestione dello Stress;

Analisi Geopolitica;

Esercitazione pratica con scenario CARANA nella sala MaGISTRA.

Modeling and Gaming Simulation Training Area,

un’area addestrativa tecnologicamente evoluta, costituente il quartier generale di una forza di polizia schierata in Teatro Operativo, dove i frequentatori sono chiamati a risolvere delle problematiche tipiche delle missioni di pace.

Ovvero una sorta di simulatore dove viene messo in pratica ciò che si è appreso durante le lezioni teoriche).

