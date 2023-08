Asiago: manifestazioni ed eventi da lunedi 7 a domenica 13 agosto

“I PITTORI DELLA REALTA’ Tra antico e moderno” – Asiago

Museo “Le Carceri”

La mostra di Asiago rilegge l’avventura dei “Pittori moderni della realtà”, una particolare stagione dell’arte italiana del dopoguerra. Al Museo Le Carceri le opere di Gregorio Sciltian, Pietro Annigoni, Antonio e Xavier Bueno, Giovanni Acci, Alfredo Serri e Carlo Guarnieri, insieme con due capolavori di Giorgio de Chirico.

Orari di apertura dal 27 giugno all’ 1 ottobre: Tutti i giorni ore 10-12.30 / 15.30-19, sabato fino alle ore 21.30

Lunedì 7 agosto

Ore 5.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Animali all’alba – Xebbo, escursione con il faunista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 9.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 9.30

Passeggiata facile lungo i sentieri della Grande Guerra.PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 10.00 Terrazza Chalet Europa

Yoga al mattino. A cura di Chandra Yoga. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente 333-9235908 chandrayoga.asiago@gmail.com

Ore 16.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Alla scoperta dei funghi di montagna – esperienza in natura per bambini dai 7 anni. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Forte Interrotto

DONNE, SPIE, ARTE E SOLDATI Storie e personaggi della Grande Guerra – “Quote rosa 1915-1918” operaie nell’industria bellica, crocerossine, contadine, postine, portatrici di armi e viveri: il ruolo decisivo dell’altra metà d’Italia in guerra. Relatori Ten. Col. Mario Renna, Prof.ssa Raffaella Calgaro e Dott. Gian Paolo Marchetti. Ingresso libero

Ore 17.30 Piazza San Rocco

Aperitivo con l’Autore incontro con Francesco Jori e presentazione del libro “Veneti ricettario della memoria”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto.

Ore 21.00 Teatro Millepini

ASIAGOFESTIVAL 57ª ed.: Concerto del Trio Incendio (violino, violoncello e pianoforte): Karolína Františová – piano, Filip Zaykov – violin, Vilém Petras – cello. Ingresso libero

Martedì 8 agosto

Ore 9.00

Uscita facile con noleggio Mountain Bike incluso lungo la strada del Vecchio Trenino. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Alla scoperta dell’Altopiano – Magnaboschi Zovetto, escursione con il naturalista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 9.30 Ingresso Golf Club

Bagno di foresta. A cura di Chandra Yoga. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente 333-9235908 chandrayoga.asiago@gmail.com

Ore 17.30 Piazza San Rocco

Aperitivo con l’Autore incontro con Cristiano dal Sasso e presentazione del libro “Veneti ricettario della memoria”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto.

Ore 21.00 Duomo San Matteo

Concerto d’organo con Maria Vittoria Tranquilli musiche di J.S.Bach, G. Frescobaldi e C. Frank.

Mercoledì 9 agosto

Ore 9.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 9.30 Stadio del ghiaccio – Bar Giallorosso

Attività didattica presso la Sentiero dell’Acqua e visita all’annesso Museo alla scoperta dei segreti sotterranei dell’Altopiano. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Escursione con gli asini alle porte dell’Altopiano – Treschè Conca. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Forte Interrotto

DONNE, SPIE, ARTE E SOLDATI Storie e personaggi della Grande Guerra – “Il sogno di Carzano” come l’Italia avrebbe potuto vincere la guerra un anno prima Un intrigo internazionale, umano, straordinario e poco conosciuto. Relatori Ten. Col. Mario Renna e Dott. Gian Paolo Marchetti. Ingresso libero

Asiago Live – Piero Pelù – ANNULLATO

Mercoledì 9 agosto

Ore 21.00 Piazza Duomo

È possibile richiedere il rimborso dei biglietti attraverso i canali di acquisto entro e non oltre il 9 agosto.

Asiago Live – Chernoband

Mercoledì 9 agosto

Ore 21.00 Piazza Duomo

Apre AsiagoLive la Chernoband: una party “Rock’n’Roll” band dell’Altopiano di Asiago, che delizia il proprio pubblico con una scaletta contenente i capisaldi della musica Rock, Punk, Ska, Italiana e Internazionale. Sono tutti ragazzi dell’Altopiano, fatta eccezione del frontman, milanese dal sangue Cimbro

Ingresso libero

Giovedì 10 agosto

Ore 9.30 Stadio del ghiaccio – Bar Giallorosso

Gita in montagna in Zona Larici con pranzo tipico in malga e visita al piccolo Caseificio. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Le Stagioni, lettura animata e laboratorio creativo per bambini dai 4 anni. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

In bosco con il boscaiolo – escursione e dimostrazione di antichi mestieri. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.30 Parco della Rimembranza

Gioca, danza, crea laboratori creativi di arte e danza per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Chandra Yoga. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente 333-9235908 chandrayoga.asiago@gmail.com

Ore 17.30 Piazza San Rocco

Aperitivo con l’Autore incontro con Daniele Mencarelli e presentazione del libro “Fame d’aria”.. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto.

Ore 18.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 19.00

Escursione “Desideri d’estate“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 20.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Buon compleanno Ciro – 25 anni dalla scoperta del primo dinosauro italiano. Serata divulgativa con Cristiano Dal Sasso. Informazioni presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Teatro Millepini

La montagna un amico, incontro con l’alpinista Matteo Dalla Bordella dei Ragni di Lecco. Ingresso libero

Asiago Live – Marco&Pippo

Giovedì 10 agosto

Ore 21.00 Piazza Duomo

Marco&Pippo, l’unico duo che è trio, portano in scena “Simpi the best”, l’irresistibile show di inconfondibile comicità in dialetto veneto, con il susseguirsi delle migliori gag tratte dai loro spettacoli e una continua ed esilarante interazione col pubblico.

Info e prevendite presso lo IAT di Piazza Carli

Venerdì 11 agosto

Ore 6.00

Escursione “12 ore fra le malghe”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 9.00 Museo dell’Acqua

Visita guidata al Museo e a seguire visita guidata al sentiero didattico “Anello dell’acqua”. Prenotazioni http://www.museodellacqua7comuni.it/prenotazioni-visite-guidate

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Pic-trek-nic – escursione con pranzo in malga/rifugio o picnic autonomo. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 9.30 Stadio Del Ghiaccio – Bar Giallorosso

Attività facile di Orienteering “Caccia al tesoro” nei boschi di Asiago. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Andar per erbe e fiori – escursione e visita in fattoria didattica. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Piazza San Rocco

Aperitivo con l’Autore incontro con Mario Giordano e presentazione del libro “Maledette iene”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto.

Ore 17.30 Forte Interrotto

DONNE, SPIE, ARTE E SOLDATI Storie e personaggi della Grande Guerra – “Minaccia ai tesori di Venezia” I “monuments men” dell’epoca in campo per salvare dalle bombe il patrimonio culturale dell’umanità per eccellenza, oggi come allora. Relatori Ten. Col. Mario Renna e Dott. Gian Paolo Marchetti. Ingresso libero

Ore 21.00 Teatro Millepini

ASIAGOFESTIVAL 57ª ed.: Concerto per violoncello e pianoforte e pianoforte a 4 mani . Ingresso libero

Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Trekking&Astronomia Durante questa iniziativa, l’Osservatorio Astrofisico di Asiago sarà il punto d’arrivo di un trekking organizzato dalle Guide Altopiano (info e prenotazioni: Filippo 3407347864). 35 € adulti, 25 € ragazzi fino a 16 anni. Durata visita in Osservatorio: un’ora.

Asiago Live – Raf

Venerdì 11 agosto

Ore 21.00 Piazza Duomo – “La mia casa tour 2023”.

Anno intenso per RAF, che ha messo a segno un successo dopo l’altro: dopo la parentesi del Due la Nostra Storia Tour con l’amico Tozzi e del suo ritorno in rotazione radiofonica con la hit Cherie, ha cantato con Guè.

Info e prevendite presso lo IAT di Piazza Carli

Sabato 12 agosto

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

A caccia di tracce – Camporovere, gioca-escursione per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 9.30

Escursione “Sentieri di guerra: Monte Cengio“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione di macchie e protuberanze solari, se sereno, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.30 Laghetto Lumera

I Narrastorie dei Boschi: Lustikh e Ramalokh e la pozione stregata. Spettacolo con Moreno Corà e Gianluca Da Lio Dream Show

Ore 17.30 Forte Interrotto

ASIAGOFESTIVAL 57ª ed.: Concerto con il Coro Aidija di Vilnius. In caso di maltempo si terrà alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Rocco. Ingresso libero

Ore 17.00 Sasso di Asiago

Fiaccolata Storica Calà del Sasso. PRENOTAZIONI: tel. 0424 690143 (dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30)

Ore 20.30

Escursione “Desideri d’estate con cena al Baito Erio”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione e analisi spettroscopica della cometa C/2023 E1 col telescopio Galileo (da remoto e in caso di cielo sereno) e lezione sulle comete. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Asiago Live – Elettra Lamborghini

Sabato 12 agosto

Ore 21.00 Piazza Duomo

L’eclettica Elettra Lamborghini è pronta quindi a tornare sul palco, per contagiare con la sua energia i suoi accaniti fan. In tour con “Elettraton”, presenta il nuovo singolo Mani in alto.

Info e prevendite presso lo IAT di Piazza Carli

Domenica 13 agosto

Parco Millepini

Party del Benessere, conferenze e attività per il tuo benessere. In caso di maltempo l’evento si terrà il 19 agosto.Per info Marta Marcon 3497046218.

Ore 9.00 Via Busa, 106

“Andar per erbe meditando”. Escursione guidata con Lisa Cantele e Giulia Rigoni, passeggiata emozionale nella natura. Necessario tappettino o coperta. Iscrizioni 333-9235908, misscalendula1982@yahoo.it

Ore 9.30

Escursione “Becco di filadonna“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 9.30

Escursione “A ciaccia di fossili”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione di macchie e protuberanze solari, se sereno, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Domenica 13 agosto

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Trekking con gli asini tra le contrade di Asiago. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00

Escursione “Yoga in malga“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 17.30 Forte Interrotto

DONNE, SPIE, ARTE E SOLDATI Storie e personaggi della Grande Guerra – “Ortigara, per non dimenticare” il monte, calvario degli alpini, luogo sacro di memoria del sacrifico in battaglia e luogo di nascita del generoso impegno civile delle penne nere. Relatori Ten. Col. Mario Renna e Dott. Gian Paolo Marchetti. Sono previsti i saluti del Gen. Francesco Paolo Figliuolo. Ingresso libero

Ore 17.30 Chiesa di San Rocco

ASIAGOFESTIVAL 57ª ed.: Concerto con Benjamin Appl (baritono) e Josè Gallardo (pianoforte ). Ingresso libero

Ore 17.30 Piazza San Rocco

Aperitivo con l’Autore incontro con Carlo Cottarelli e presentazione del libro “Chimere – sogni e fallimenti dell’economia”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto.

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione e analisi spettroscopica della cometa C/2023 E1 col telescopio Galileo (da remoto e in caso di cielo sereno) e lezione sulle comete. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Asiago Live – 2000 Wonderland

Domenica 13 agosto

Ore 21.00 Piazza Duomo

Una festa interamente dedicata alla musica degli anni 2000, dove spettacolo, animazione ed effetti speciali uniti ad un ritmo frenetico di emozioni faranno vivere al pubblico un’esperienza davvero esplosiva.

Ingresso libero

Made in Malga – 11° edizione

1-2-3 e 8-9-10 settembre

Asiago

Due weekend gustosi dedicati alle bontà della montagna. Made in Malga, giunto alla sua unidicesima edizione, è l’evento rivolto a tutti gli amanti del formaggio d’alpeggio che per l’occasione potranno partecipare alle numerose degustazioni dei formaggi, guidati da esperti, con l’abbinamento ai vini prodotti ad alta quota ed alle birre artigianali della montagna.

Fonte Ufficio Turistico Asiago