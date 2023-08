Polizia arresta pregiudicato autore di una rapina a mano armata commessa nel 2013

Autore di una rapina a mano armata commessa a Vicenza nel 2013

Polizia arresta

pregiudicato straniero

Nella mattinata di ieri gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura rintracciavano a Caldogno il 27enne cittadino rumeno S. E. C.. Rumeno con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di vario genere e gravità. Quali, ricettazione, furto aggravato, rapina ed altro, sul quale pendeva un Ordine di Carcerazione.

Una volta condotto negli Uffici di Viale Mazzini per il prosieguo degli accertamenti, gli Agenti di Polizia notificavano il Provvedimento, emesso dalla Corte d’Appello di Venezia, relativo all’espiazione di una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione. Pena per una rapina a mano armata in concorso con altri 3 soggetti, commessa a Vicenza nel mese di marzo del 2013. Commessa in un appartamento della zona di Ponte Alto, ai danni di un cittadino italiano. Costui attirato in una “trappola” con la complicità di una prostituta sua connazionale.

Pertanto, dopo averlo sottoposto al fotosegnalamento ed al termine degli atti di Polizia Giudiziaria relativi al suo arresto, i Poliziotti hanno provveduto a scortare S. E. C. presso la Casa Circondariale di Vicenza per l’esecuzione della pena.

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

Comunicato del 5 Agosto 2023