Ulss 8 Berica: i numeri di un anno di impegno per la salute dei cittadini

L’Ulss 8 Berica ha presentato oggi il Bilancio Sociale 2022, documento di sintesi che illustra il valore pubblico dell’attività svolta e i risultati raggiunti lo scorso anno

Le sfide poste dall’andamento demografico, ma anche l’introduzione di nuove tecnologie e l’applicazione di un modello assistenziale sempre più integrato tra ospedale e territorio. E ancora i numeri relativi alla prestazioni erogate per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini: anche nella sua nuova edizione, relativa all’anno 2022, il Bilancio Sociale dell’ULSS 8 Berica si conferma un documento di sintesi di straordinaria importanza. Documento al quale l’Azienda socio-sanitaria ha voluto dedicare questa mattina un momento di presentazione ufficiale.

Il documento, infatti, sintetizza in poco più di 40 pagine le attività svolte lo scorso anno, a beneficio di un bacino di popolazione di 492.838 residenti in 59 Comuni.

Attività ospedaliera

Complessivamente, l’ULSS 8 Berica dispone di 1.205 posti letto ospedalieri, suddivisi in 5 strutture (Vicenza, Noventa Vicentina, Arzignano-Montecchio Maggiore e Valdagno, più il Polo Riabilitativo di Lonigo). A questi si aggiungono inoltre 272 posti letto in strutture private accreditate, che in quanto tali erogano servizi di sanità pubblica in convenzione con l’ULSS 8 Berica.

Nel 2022 i ricoveri sono stati 46.696, gli interventi chirurgici sono stati 41.847 e gli accessi in Pronto Soccorso 163.506; complessivamente le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate sono state 1.100.532.

Sempre sul fronte ospedaliero, una menzione particolare merita la conferma, sia per l’ospedale di Vicenza sia per quello di Arzignano-Montecchio Maggiore, dei tre Bollini Rosa, corrispondente alla massima valutazione da parte dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (ONDA), impegnato sul fronte della promozione della medicina di genere e dei servizi ospedalieri dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne.

Assistenza territoriale

Particolarmente sviluppata è anche la rete dei servizi territoriali, che nel 2022 ha registrato la presa in carico di 10.480 persone tramite i servizi consultori, adozioni e tutela minori, 6.760 assistite presso il Dipartimento di Salute Mentale, mentre 2.800 sono state in trattamento presso il Dipartimento per le Dipendenze. E ancora, ben 12.650 sono state assistite a casa tramite l’Assistenza Domiciliare Integrata.

Sul fronte della disabilità, invece, l’ULSS 8 Berica dispone di una rete di 69 strutture accreditate per complessivi 1.200 posti letto, con 1.143 ospiti nel corso del 2022.

Parallelamente, per gli anziani non autosufficienti le strutture accreditate sono 57, con 3.800 posti letto e 5.400 ospiti registrati lo scorso anno.

Sempre nell’ambito dei servizi socio-sanitari, nel 2022 l’Azienda ha sviluppato oltre 50 progetti inter istituzionali. Mentre la medicina territoriale vede la presenza di 30 Medicine di Gruppo e 9 Medicine i Gruppo Integrate. A questo riguardo va precisato che i Medici di Medicina Generale in servizio nel territorio dell’ULS S8 Berica erano 276 al 31 dicembre 2022. Di cui 196 afferenti a forme aggregate. A questi si aggiungono i 51 Pediatri di Libera Scelta, di cui 4 afferenti a Medicine di Gruppo.

Prevenzione

Nel corso del 2022 ancora una volta una particolare attenzione è stata dedicata anche alle attività di prevenzione.

Ad esempio, il tasso di copertura per il vaccino esavalente ha raggiunto il 95,5%, superano così il l’obiettivo regionale del 95%.

Risultati lusinghieri anche per gli screening oncologici, con un tasso di adesione del 61% per quello della cervice uterina. E del 63,1% per quello del tumore del colon etto, mentre si vuole migliorare il 58,2% dello screening mammografico.

Parallelamente va evidenziato anche l’importante opera di sorveglianza sul territorio, con 1.192 controlli presso le aziende da parte dello Spisal. Oltre 940 controlli eseguiti dal Servizio Igiene Alimentare e Nutrizione. E più di 12.200 ispezioni condotte dal Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale.

Nuovi progetti

Il tutto con una particolare attenzione anche ai servizi innovativi, soprattutto quelli online. Oltre ai sistemi di prenotazione, pagamento e scarico referti online, va ricordato il progetto “C’è un posto letto?”. Portale che consente di accompagnare l’anziano fragile e la sua famiglia nella scelta della struttura residenziale. E lo Sportello Amministrativo on line, che nel corso del 2022 ha consentito di gestire a distanza ben 60.562 pratiche. Gestire con un risparmio di spostamenti per i cittadini equivalenti – è stato calcolato – a oltre 122 tonnellate di CO2 con un virtuale beneficio economico di oltre 700 mila euro.

Le risorse

6.459 erano invece i dipendenti dell’ULSS 8 Berica al 31 dicembre 2022, di cui 1.041 medici, 2.461 operatori sanitari. Oltre a 1.171 tecnici e OSS e 826 altre figure professionali (tecnici, amministrativi, etc.).

Proprio al personale va il primo ringraziamento della dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica. «Questi risultati non sarebbero possibili senza la competenza e la dedizione di tutto il personale della nostra ULSS. Medici, infermieri e operatori socio-sanitari, ma anche i tecnici e il personale amministrativo. Personale senza il quale l’Azienda semplicemente non potrebbe adempiere alle proprie funzioni. Una menzione particolare, comunque, è doverosa per il personale sanitario: perché è innegabile che nell’ultimo periodo si sia trovato ad affrontare una crescente e diffusa tensione che troppe volte sfocia in episodi di aperta aggressione verbale, se non addirittura fisica.

Per gli “eroi” della pandemia non c’è stato certo il ritorno alla normalità che noi tutti auspicavamo. Un ringraziamento doveroso va anche ai volontari, così come alle Fondazioni e Associazioni che sostengono la sanità pubblica locale e i rappresentanti dei malati. Entrambe sono risorse essenziali, con le quali questa Azienda mantiene un dialogo costante e aperto. Un dialogo nella consapevolezza di potervi trovare sempre aiuto, ma anche un confronto costruttivo. Quest’ultimo è anche il modello sul quale si impernia la relazione di questa Azienda con i Sindaci dei Comuni del territorio. Sindaci e Comuni che ringrazio per l’attenzione e la partecipazione che manifestano rispetto ai servizi socio-sanitari».

BILANCIO SOCIALE 2022

Fonte: Azienda ULSS 8 Berica – Ufficio Stampa Giovanni Bregant