Stefania Pigato, Thienese, è la nuova Direttrice Internazionale della Danza Contemporanea

Danza Contemporanea per le Accademie di Margot Fonteyn nel mondo

Oggi l’annuncio al Sindaco da parte del Direttore Artistico, Kenneth Ludden

È Thienese la nuova Direttrice Internazionale della Danza Contemporanea per le Accademie di Margot Fonteyn nel mondo.

L’annuncio è stato dato oggi in municipio a Thiene direttamente al Sindaco, Giampi Michelusi, e all’Assessora alla Cultura, Ludovica Sartore, dal Direttore Artistico Kenneth Ludden che ha ufficializzato il conferimento dell’incarico a Stefania Pigato, Direttrice di The Bridge Pigato Contemporary.

La nomina, grande onore per la città

«La nomina prestigiosa della thienese Stefania Pigato è un grande onore per l’intera Città – dichiara il Sindaco, Giampi Michelusi -. Siamo davvero orgogliosi di un incarico internazionale che porta lustro a Thiene e accende i riflettori internazionali sul mondo della danza del nostro territorio. A Stefania Pigato vanno le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale e l’augurio di buon lavoro per l’attività che L’attende».

Il commento dell’assessora Sartore

«Mi congratulo a nome anche dell’intero mondo culturale cittadino con Stefania Pigato – è il commento dell’Assessora alla Cultura, Ludovica Sartore –. L’incarico è molto rilevante ed è indicativo del legame che il territorio thienese ha con la Danza, intesa non solo come forma artistica da apprezzare come pubblico, ma anche come strumento espressivo da vivere in prima persona. A Thiene e nell’area limitrofa da molti decenni le scuole di danza hanno compiuto un’opera di educazione. Ma anche di formazione nelle varie generazioni veramente molto importante. La nomina di Stefania Pigato a Direttrice Internazionale sarà di stimolo per crescere ancora in una cultura coreutica. Oltre che per rafforzare il legame e l’attrazione che i giovani e le giovani del territorio nutrono per l’affascinante mondo della danza».

«Stefania Pigato – ha concluso l’assessora Sartore – unisce alla indiscussa professionalità una sensibilità al Sociale encomiabile. La Sua è una Danza “contemporanea” non solo per il linguaggio formale e le modalità espressive, ma anche per l’attenzione alle tematiche. E alle sfide che il mondo di oggi deve affrontare, in una simbiosi tra arte e vita foriera di frutti significativi».

La dichiarazione della neo Direttrice Stefania Pigato

«Ringrazio il Direttore Kenneth Ludden per la fiducia che mi ha accordato – è la dichiarazione della neo Direttrice Stefania Pigato – . È un momento importante per me e mi auguro di portare avanti l’incarico nel migliore dei modi. Quello che accade oggi giunge inaspettato e molto gradito».

Di seguito il comunicato a cura della Margot Fonteyn Academy of Ballet con i riferimenti del relativo Ufficio Stampa in Italia

Oggetto: Annuncio ufficiale di investitura della carica di Direttore Internazionale della Danza Contemporanea per le Accademie di Margot Fonteyn nel mondo

Data: 4 Agosto 2023 Contatto: forballetitalia@gmail.com

Nella giornata di oggi,

presenziata dal Sindaco di Thiene Sig. Gianantonio Michelusi, Stefania Pigato Direttrice di The Bridge Pigato Contemporary riceverà la sua nomina ufficiale all’interno della Direzione Internazionale delle Accademie di Margot Fonteyn della Danza e delle Belle Arti investendo della carica di Direttore Internazionale della Danza Contemporanea per le Accademie di Margot Fonteyn nel mondo. La carica verrà assegnata dal Sig. Kenneth Ludden, Direttore Artistico Internazionale dell’Accademia di MFAB nel mondo, attualmente presente a Thiene per la cerimonia.

Il 20 Giugno 2023, Stefania Pigato ha ricevuto notifica da Kenneth Ludden, Direttore Artistico Internazionale di MFAB, che detiene un incarico a vita come membro della Direzione Internazionale di Fonteyn Global.

Pigato e Ludden si sono conosciuti presenziando assieme nella Giuria del Riga Spring Choreographic Contest molte volte a Riga, Lettonia. A Riga, Ludden ha incontrato per la prima volta il Metodo Pigato Contemporary, creato da Stefania Pigato e lo ha riconosciuto come linguaggio di punta dell’espressione della danza al giorno d’oggi. Ludden ha potuto osservare i risultati nei danzatori attraverso i lavori presentati.

La forza di Pigato Contemporary,

e del dono straordinario di Pigato come coreografa, è stato notato dalla Fonteyn-Leung Educational Trust, e valutato come lavoro consolidato ai più alti livelli di qualità richiesti da FLET per la nomina di membro del Consiglio Direttivo Internazionale. Attualmente la danza contemporanea è diventata il linguaggio dei tempi nostri ed è quello che meglio rappresenta il progresso e l’evoluzione del mondo e ciò rende Pigato la persona ideale per supervisionare e guidare l’educazione globale per l’Accademia di Margot Fonteyn.

“Il lavoro di Pigato è notevole”, dice Ludden, “lei è capace di trasmettere ai suoi danzatori un acuto senso di comunicazione ed espressione attraverso il movimento, sul quale è costruita la danza per ogni tipo di pubblico. Sono sempre molto impressionato dalla qualità del suo lavoro – l’insegnamento, la creazione di coreografie, il dialogo sulla danza, il suo lavoro sul Metodo Pigato Contemporary e molto più- e sono molto entusiasta di vederla guidare il mondo delle Accademie di Margot Fonteyn per raggiungere i suoi più alti standards.”

Lo scorso maggio,

la signora Pigato è volata in America per ricevere il Fonteyn Centenary Award, il più alto riconoscimento assegnato dal Fonteyn-Leung Educational Trust. Questo premio viene assegnato solo a 10 persone ogni anno e sarà assegnato solamente per 100 anni. Il centenario di Fonteyn è stato istituito nel 2019, per commemorare il centenario della nascita di Dame Margot Fonteyn.

FLET ha deciso di creare il premio, che sarà conseguito solo da 1000 persone nell’arco di un secolo, come un modo per onorare le 10 migliori persone in tutto il mondo ogni anno che mantengono i più alti standard nell’arte performativa e nell’educazione delle arti, soddisfacendo l’eredità che la vita e la carriera di Fonteyn hanno stabilito.

Thiene festeggia la residenza di un artista così internazionale, rendendo la città un punto focale artistico per l’arte e la cultura.

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa