Solagna: cena spettacolo con Stivalaccio Teatro già Sold Out

Lunedì 7 agosto ore 20.30 alla Trattoria Da Doro a Solagna, una cena da Sold Out con Stivalaccio Teatro

Una serata (già tutto esaurito da settimane) all’insegna delle risate, del teatro e del buon cibo

(Solagna-VI) Lunedì 7 agosto alle 20.30 alla Trattoria Da Doro, Stivalaccio Teatro porta in scena “La cena dei buffoni”, una cena spettacolo (i cui posti sono già esauriti da settimane) in prima nazionale che vede come interpreti Sara Allevi, Matteo Cremon, Michele Mori, Stefano Rota, Pierdomenico Simone e lo stesso regista Marco Zoppello. Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico, qui con il sostegno di Camera di Commercio Vicenza, e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

Si “mangia con gli occhi”, si “ride di gusto”, ci si “sbellica dalle risate”:

da sempre cibo e teatro sono legati in maniera indissolubile. Per una sera Stivalaccio Teatro porta gli spettatori/commensali a fare un salto indietro, fino all’inferno Medioevale dei buffoni, dei giullari, ma anche al medioevo di pane e cipolla, pasta e fagioli, ceci, arrosti, lenticchie, polente e focacce. Un viaggio nel tempo in forma di cena animata, o forse disturbata, da alcuni buffoni provenienti direttamente dal XV° secolo, epoca dei saltimbanchi e dei giullari.

Per allietare i commensali giunti da ogni dove per tal convivio, i guitti di Stivalaccio Teatro si esibiranno in monologhi, stornelli, travestimenti, che andranno in parallelo con i condimenti delle pietanze: non solo i sughi prelibati delle cucine, ma anche la follia, l’iperbole, il grottesco, l’improvvisazione.

I grandi poeti hanno scritto pagine indimenticabili dedicate al mondo del gusto e della buona cucina. Ma in questa occasione, i buffoni serviranno antipasti profumati dai nomi discutibili, piccanti leccornie servite dalle Carampane, lauti secondi a base di porcello e ciuchino.

Racconta il regista Marco Zoppello

“L’inferno e tutti i suoi sulfurei carcerieri sono alla base della tradizione popolare e dei racconti dei cantastorie. Esso racchiude al suo interno l’alto e il basso, il tragico e il grottesco. Ce ne consegna immortale esempio l’Alighieri con il suo diavolo Barbariccia, nel canto XXI dell’Inferno; senza nemmeno il bisogno di scomodare il diavolo Alichino, padre della celeberrima maschera dal vestito variopinto. Ma di storie, novelle, cantari e stornelli ce ne sono e ce ne sarebbero molti. A narrare questi episodi sono tre attori o meglio buffoni, comici, reietti, gente disposta a tutto per portare il riso. Lo faranno servendosi dell’arte buffonesca, quella maestria quattrocentesca che partorì poi la grande tradizione dei comici dell’Arte”.

Menù della serata

Il menù della serata, appositamente studiato, prevede un’entrée di zucchina con erba menta, peperoncino, sedano e cardamomo, un primo con uno speciale risotto di stagione; mentre come secondo spazio al filetto di trota al forno ai colori, per finire in dolcezza con una pinza con salsa al vino rosso e prugne accompagnata da sidro di mele.

Stivalaccio Teatro, La cena dei buffoni (SOLD OUT)

Lunedì 7 agosto h. 20.30 – Trattoria Da Doro, Solagna

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Fonte: Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well