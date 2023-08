Risanamento degli intonaci della biblioteca comunale di Zanè

L’Amministrazione Comunale di Zanè evidenzia la conclusione dei lavori inerenti il risanamento degli intonaci esterni della Biblioteca Civica Carlo Goldoni.

L’edificio presentava ampie aree di distacco degli intonaci esterni, soprattutto nei prospetti ovest-nord ed est. L’intervento di risanamento degli intonaci ha previsto l’utilizzo di materiali rigorosamente naturali con certificate caratteristiche antimuffa e anticondensa in modo da eliminare i fenomeni di distacco dell’intonaco e il deterioramento della pittura delle murature esterne.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a €. 107.500,00, finanziato per €. 12.500,00 con contributo statale del decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14/01/2022 e per €. 95.000,00 con fondi propri.

Tale contributo è stato utilizzato per la sistemazione del marciapiede in porfido adiacente alla Biblioteca stessa.

Fonte: Comune di Zanè (VI) – Ufficio Stampa

Breve descrizione Comune di Zanè (VI)

Centro di pianura, di origine antica, i cui abitanti traggono sostentamento principalmente dalle attività agricole e da quelle industriali. Gli zanadiensi, per i quali si registra un indice di vecchiaia inferiore alla media, vivono quasi tutti nel capoluogo comunale –contiguo al centro Thiene del comune omonimo–; il resto della popolazione si distribuisce nelle località Cà Bianca e Trifogli, oltre che in alcune case sparse. Il territorio presenta un profilo geometrico abbastanza regolare, con variazioni altimetriche evidenti, che partono da un minimo di 47 metri e arrivano a un massimo di 95 metri sul livello del mare. Analogamente, l’andamento plano-altimetrico dell’abitato, interessato da un fenomeno di forte espansione edilizia, si presenta tipico di pianura. Lo sfondo azzurro dello stemma comunale, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica, è attraversato da una croce dorata.

Fonte: Italiapedia