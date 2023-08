Michela Cavalieri la nomina di direttore generale del Comune di Vicenza

Sindaco Possamai: “Una professionista di alto livello nel privato con esperienza anche nel pubblico per riorganizzare la macchina comunale”

A darne notizia è stato il sindaco Giacomo Possamai:

“Sono molto soddisfatto di poter annunciare la nomina di direttore generale a Michela Cavalieri, una persona che unisce grandi competenze derivanti dalla sua esperienza nel privato, che la vede oggi direttore generale di un importante studio professionale del territorio e prima in ruoli anche nell’ambito delle risorse umane, e da quella come assessore con deleghe di peso nell’ultima giunta di Achille Variati.

È la persona giusta per ristrutturare la macchina comunale al fine di dare risposte efficienti ed efficaci ai cittadini. Tra le priorità del nuovo direttore generale ci sarà infatti la riorganizzazione della struttura amministrativa dal punto di vista del personale, dalla dirigenza fino agli uffici, e degli spazi, rivedendo in un’ottica di efficienza e anche di risparmio economico l’attuale dislocazione in più sedi.

Da sottolineare come dopo la vicesindaca Isabella Sala abbiamo scelto un’altra donna per coprire il ruolo di direttore generale: due posizioni apicali affidate a donne, che si aggiungono a quella del segretario generale, con le quali vogliamo dare un segnale forte.

Per la nostra squadra non è banale infine la motivazione che ha spinto Michela Cavalieri ad accettare questo ruolo: lasciare una posizione professionale di alto profilo per decidere di fare il direttore generale del Comune vuole dire scegliere di mettersi al servizio dell’amministrazione e del bene della comunità.

Per noi questo è un valore aggiunto e un messaggio dell’impegno che mettiamo nel portare avanti questo mandato amministrativo”.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia che mi ha accordato

– continua Michela Cavalieri -. Il ruolo di direttore generale contempla la gestione e il coordinamento dell’organizzazione comunale, nonché dei progetti e dell’attività dell’amministrazione. È un ruolo complesso e impegnativo, e colgo volentieri la sfida in quanto mi riconosco nella visione del sindaco e della giunta per una città dinamica, attrattiva, sostenibile.

Di tutte le mie esperienze lavorative quella in cui ho ricoperto il ruolo di assessore, cinque anni fa, mi ha dato molto sul piano professionale ma soprattutto mi ha permesso di mettermi a disposizione della comunità e della mia città.

È con questo stesso spirito di servizio che darò il mio impegno, al meglio delle mie possibilità, cercando di mettere al centro del mio operato sempre il dialogo, il confronto e la collaborazione con tutti ed in particolar modo con le persone che formano l’amministrazione comunale”.

L’incarico di direttore generale viene assegnato dal sindaco, a tempo determinato fino alla scadenza del suo mandato elettivo, dopo l’espressione del parere – non vincolante – della giunta, che questa mattina si è detta favorevole. Il nuovo direttore generale entrerà in carica a partire da ottobre.

Laureata in Economia aziendale a Ca Foscari,

Michela Cavalieri è chief operation officer in Studio Adacta, tra i più impostanti studi del Triveneto di consulenza legale e fiscale alle imprese, con circa 100 tra soci, professionisti e collaboratori. Ha un ruolo di supporto al consiglio di amministrazione, dirigendo e coordinando il personale e i processi gestionali ed organizzativi interni.

Agli inizi della carriera ha lavorato in KPMG, tra le prime quattro società di consulenza mondiale, tra Milano e Verona, per poi approdare in ambito locale nella società di consulenza direzionale Multiconsult con ruoli di project leader per progetti di consulenza gestionale e d’innovazione.

Successivamente è stata partner in Stv Selezione, boutique vicentina di head hunting, dove si è occupata di recruiting e selezione per oltre un decennio.

Dal 2013 al 2018 è stata assessore alle risorse economiche del Comune di Vicenza, con deleghe quali il bilancio, il patrimonio, le aziende partecipate, il lavoro.

Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Ieg.

Il curriculum professionale l’ha portata a maturare una riconosciuta professionalità in ambito organizzativo e gestionale, con forti competenze specialistiche in ambito organizzativo e human resources.

Fonte Comune di Vicenza