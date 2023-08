GDF Vicenza: sequestrate 133 sigarette elettroniche contenenti THC

Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti – Sequestrate 133 sigarette elettroniche del valore di oltre 15mila euro, 3 denunciati. GDF Vicenza.

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno intensificato la propria azione di contrasto ai traffici illeciti e allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti su tutta la provincia berica, mettendo in campo numerosi controlli presso stazioni, aree parcheggio, punti di ritrovo, caselli autostradali e nei pressi dei principali plessi scolastici provinciali.

GDF Vicenza – Gli interventi eseguiti sul territorio

a cura del personale del Gruppo Vicenza, in particolare, hanno portato al fermo di 3 giovani italiani incensurati.

Questo nei pressi di viale Trieste, in zona Anconetta nel capoluogo berico.

All’esito del controllo sono stati rinvenuti circa gr. 12 di hashish e soprattutto 100 sigarette elettroniche ancora confezionate, contenenti THC, somiglianti in tutto e per tutto alle normali sigarette oggi in commercio, ma contenenti il principio attivo della cannabis e quindi vietate nel nostro Paese.

Dopo il sequestro della sostanza stupefacente, le perquisizioni domiciliari eseguite presso le abitazioni dei 3 dei giovani indagati, site a Vicenza e in provincia di Ferrara, hanno portato al rinvenimento di ulteriori 33 sigarette elettroniche della stessa tipologia, €. 750,00 quali presunto provento dello spaccio e 01 grinder con tracce di sostanza stupefacente, oltre che una modica quantità di hashish.

I 3 giovani italiani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vicenza per traffico di sostanze stupefacenti.

La sostanza e, soprattutto, le sigarette saranno sottoposte alle analisi del caso.

E’ il secondo sequestro fatto in poche settimane dalla Guardia di Finanza di Vicenza.

Quest’ultimo risulta essere ben più consistente del precedente ma soprattutto tra i più importanti finora registrati dalle Forze di Polizia.

Si tratta di dispositivi “usa e getta” che si stanno diffondendo tra i giovani (e non solo) quale alternativa ai classici “spinelli” di hashish.

A differenza di questi ultimi,

sono già pronti all’uso e non richiedono particolari tecniche di occultamento poiché, in caso di eventuali controlli, possono passare inosservati in quanto facilmente confondibili con le comunissime sigarette elettroniche.

In particolare, i dispositivi in questione sono da considerarsi verosimilmente altamente pericolosi e nocivi per la salute dei consumatori.

Contengono un’elevata dose di principio attivo che, se assunto anche in modeste quantità, potrebbe cagionare gli stessi effetti di un intero spinello.

Ma si tratta anche di apparecchi “costosi”: si calcola che le sigarette elettroniche sequestrate abbiano un valore di mercato di circa € 15.000 / 20.000.

GDF Vicenza – Preoccupa altresì la giovane età dei trafficanti

e l’utilizzo di canali social, dai più comuni e diffusi fra i giovanissimi ai più “ricercati” e di “nicchia”, per l’acquisto e la commercializzazione delle sigarette vietate.

La Guardia di Finanza di Vicenza prosegue nella incessante opera di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Contrasto con l’impiego ordinario di equipaggi su strada e le unità cinofile Zack e Ray in servizio presso il Gruppo berico.

Questo soprattutto per avversare condotte di cessione e/o uso a danno di minorenni, proprio con la finalità di sensibilizzare i giovani e le loro famiglie in ordine alle conseguenze a cui si espongono pure i soggetti di minore età mettendo in atto comportamenti illeciti di tal genere.

Si rappresenta che, con riferimento alle ipotesi penalmente rilevanti, la misura è stata eseguita di iniziativa della polizia giudiziaria nella fase dell’indagine preliminare e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Il comunicato è stato autorizzato dall’Autorità Giudiziaria per motivi di interesse dell’opinione pubblica.