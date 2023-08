CUB Vicenza: commento su dichiarazioni del Sindaco Possamai

Le dichiarazioni del Sindaco sul nuovo direttore generale del Comune di Vicenza e sulla vice sindaco Isabella Sala trasudano di becero maschilismo – CUB Vicenza

Dichiarazione di Maria Teresa Turetta segretario provinciale CUB Vicenza

Sono rimasta sfavorevolmente colpita

dalla dichiarazione rilasciata dal sindaco Giacomo Possamai oggi, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore generale Michela Cavalieri.

Una dichiarazione che trasuda becero maschilismo quando il sindaco evidenzia “dopo la vicesindaca Isabella Sala abbiamo scelto un’altra donna per coprire il ruolo di direttore generale: due posizioni apicali affidate a donne, che si aggiungono a quella del segretario generale, con le quali vogliamo dare un segnale forte.”

Mi chiedo e chiedo pubblicamente:

a chi vuole dare il segnale forte il sindaco del partito democratico Giacomo Possamai? Al genere femminile forse?

Lui che è un giovane sindaco di genere maschile sceglie direttori e amministratori donne quasi fosse una gentile concessione al mondo politico e professionale femminile?

Un sindaco che ha ricevuto il compito di amministrare la città deve solamente selezionare il merito e quindi fermarsi al fatto che le persone di cui si circonda siano competenti: come donne non vogliamo altro tipo di concessioni perchè sarebbero lesive della nostra dignità e delle nostre capacità.

Trovo offensiva la frase del sindaco nei confronti di Isabella Sala

in riferimento all’incarico di Vice Sindaco, visto che non solo è stata la candidata più votata tra tutti i partiti in corsa alle recenti elezioni amministrative, ma è anche una delle poche amministratrici con esperienza presenti nella nuova giunta assieme all’ex forzista Matteo Tosetto.

Trovo offensiva la frase del sindaco nei confronti del nuovo direttore generale

(per fortuna nessuno si è ancora avventurato a ribattezzarla”direttora generale”) certamente donna ma selezionata sulla base del suo curruculum professionale, così come il segretario generale, anch’essa donna che già da cinque anni esercita il suo incarico al comune di Vicenza.

Stigmatizziamo il linguaggio e la logica della cultura di anti genere che offende l’intelligenza e le capacità delle donne le quali non hanno bisogno di queste piaggerie inutili, vergognose e degradanti.

Suggeriamo al sindaco

di cominciare ad affrontare i problemi della città: la campagna elettorale è finita da tempo e i vicentini ora attendono i fatti !

Da parte nostra come sindacato giudicheremo sindaci, amministratori e dirigenza per quello che faranno, indipendentemente dal loro genere, con la schietta coerenza sindacale che ci ha sempre contaddistinto.

Vicenza 4 agosto 2023

Maria Teresa Turetta CUB Vicenza