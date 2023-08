Alberto Centis: dall’Udinese all’Arzignano Valchiampo

Il centrocampista classe 2004 arriva a titolo definitivo – Alberto Centis.

Dall’Udinese arriva a titolo definitivo Alberto Centis.

Classe 2004, il centrocampista friuliano è un nuovo calciatore dell’Arzignano Valchiampo. Con i colori del Grifo farà il salto nei grandi dopo aver militato nella Primavera bianconera.

Dopo aver mosso i primi passi nel Lignano, la squadra del suo paese, si sposta a Portogruaro. Per undici anni cresce nel settore giovanile dell’Udinese. Nell’ultima stagione, in Primavera 1, totalizza 31 presenze realizzando 6 reti e 4 assist. Conta anche alcune presenze in panchina con la Prima Squadra.

Vestirà la maglia Gialloceleste numero 21.

Grazie Alberto! Benvenuto!

Le prime parole

di Alberto Centis in maglia FC Arzignano Valchiampo.

«Ho scelto Arzignano per la forte volontà del Direttore Sportivo e dell’Allenatore. È una piazza tranquilla ma comunque solida e ambiziosa. Per un ragazzo come me che esce dalla Primavera penso sia la scelta giusta. Sono molto motivato».

«Ho mosso i primi passi a Lignano, la squadra del mio paese. Successivamente sono passato al Portogruaro. Ho trascorso gli ultimi undici anni nel settore giovanile dell’Udinese prima di approdare in Gialloceleste».

«Sono un ragazzo serio, con voglia di imparare. Sono competitivo, meticoloso e professionale. Porto fisicità sulla trequarti e spero di realizzare tanti gol e assist. L’obiettivo principale è la salvezza. Il sogno? Quello di riuscire a raggiungere con i miei compagni le fasi finali dei Play Off».

FC Arzignano Valchiampo – Comunicazione e Ufficio Stampa

Un pò di storia

dell’ FC Arzignano Valchiampo

La società nasce nel giugno 2011 dalla fusione fra la U.S.D. Garcia Moreno Arzignano e la U.S.D Chiampo. Il chiaro intento era di dar vita ad una prima squadra all’altezza della vallata. E ad un settore giovanile che raccolga finalmente tutti i giovani della valle con la realizzazione del progetto “Settore Giovanile Arzignano ValChiampo”.

La compagine è giovane ma è ricca dell’esperienza delle varie società che negli anni si sono unite e hanno dato vita ad una realtà fra le prime nel Veneto.

U.S.D. Garcia Moreno Arzignano

L’Unione Sportiva Dilettantistica G. M. Arzignano nasce nel giugno 2005 dalla fusione fra l’A.C. Arzignano (nata nel 1920 ad opera dell’avvocato Pio Veronese) e la U.S.D Garcia Moreno.

Dalla fusione si ottiene così il giusto mix di valori che portano il giovane calciatore ad esprimere al meglio le proprie potenzialità in relazione alla maturazione fisica, alle attitudini e alle capacità, trovando sempre e comunque spazio in una delle varie squadre previste per ogni categoria.

La nuova società consolida la sua posizione divenendo di fatto una delle più importanti realtà a livello regionale.

U.S.D. Chiampo

L’Unione Sportiva Dilettantistica Chiampo viene fondata alla fine dell’anno 1963 e inizia l’attività ufficiale nel 1964 con l’iscrizione al campionato C.S.I.

Nei vari anni la società ha proseguito il suo cammino nei vari campionati, partendo dalla 3^ categoria e raggiungendo con alterne vicende l’Eccellenza.

Nelle proprie fila è cresciuto Paolo Negro, passato successivamente nelle giovanili del Brescia da dove ha spiccato il volo per una brillante carriera da professionista, vincendo il campionato italiano con la Lazio nella stagione 1999/2000, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA, ha collezionato 8 presenze in nazionale. Altri giovani cresciuti nel vivaio hanno giocato stabilmente in società di serie D ed eccellenza.

Fonte: dal sito: https://www.arzignanovalchiampo.it/storia/