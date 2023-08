Pellegrin CREA di Noventa Vicentina è entrata a far parte di BigMat

Festeggia 60 anni l’azienda della famiglia Pellegrin, che proprio nell’anno di questo importante traguardo sceglie di entrare in BigMat.

Inizia nel 1963 la storia della ditta

a conduzione famigliare Pellegrin CREA Snc, quando i fratelli Mario, Luigino, Silvano e Renzo Pellegrin aprono la rivendita per la fornitura e la posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica nel centro di Noventa Vicentina (VI).

Negli anni ’90 il negozio si specializza anche nel comparto edile e la ferramenta, permettendo alla rivendita di diventare un punto di riferimento per tutto il territorio vicentino.

Nel 2018 il testimone passa ai loro figli Francesco, Cristian, Diego e Marco che seguono le orme paterne portando avanti la tradizione e la competenza acquisita nel tempo dalla famiglia Pellegrin, cercando sempre di ampliare il business, come racconta Francesco Pellegrin:

«In sessant’anni siamo cresciuti esponenzialmente, soprattutto negli ultimi 2 anni, e in questo percorso di evoluzione imprenditoriale l’attività si è trasformata da piccola azienda familiare a realtà con un fatturato da 2,6 milioni di euro».

Nel punto vendita da 6mila mq di BigMat Pellegrin CREA

(acronimo di Colorifico, Rivestimenti, Edilizia e Arredobagno) le imprese, gli artigiani e i professionisti dell’edilizia della provincia di Vicenza trovano: un magazzino edile da 5.500 mq con le migliori soluzioni per l’edilizia, la ferramenta e il colore con anche un tintometro, e uno showroom da 500 mq dedicato a pavimenti e rivestimenti in ceramica, grès porcellanato, mosaici e legno, arredobagno e outdoor.

L’azienda si avvale di un team di 7 persone per offrire un servizio “chiavi in mano” con consulenza specializzata, rilievi in cantiere, progetti personalizzati di interior design, consegna in cantiere, posa in opera qualificata e assistenza post-vendita.

Il bilancio dei primi sei mesi nel Gruppo BigMat è molto positivo per la famiglia Pellegrin, con un andamento di crescita costante soprattutto nel comparto dell’edilizia.

Il confronto costante con imprenditori a livello nazionale, la condivisione di una strategia senza perdere l’indipendenza di ogni punto vendita nella gestione della propria attività, sono i plus del Gruppo che hanno portato la famiglia Pellegrin a scegliere BigMat come partner strategico per consolidare la propria presenza sul mercato.

Poter contare su una struttura centrale

con servizi innovativi e concept di vendita studiati a livello nazionale ma poi calati nella specificità di ogni nostra azienda è uno stimolo a continuare a crescere come sottolinea Pellegrin che per l’immediato futuro ha già le idee chiare:

«Le attività di comunicazione e marketing ci consentono di incrementare la nostra notorietà e per questo vogliamo focalizzarci sui progetti digital, sulla comunicazione e sui social network affidandoci proprio agli strumenti e alle risorse messe a nostra disposizione dal Gruppo.

Inoltre tra i format di vendita che il Gruppo propone ha suscitato il nostro interesse il format HABIMAT per le finiture d’interni, che vorremmo adottare per un restyling nel nostro storico showroom»·

Michela Pesenti Press BigMat