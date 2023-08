Operaestate Festival: in scena la violoncellista cinese Lila e la pianista Martina Consonni

Domenica 6 agosto ore 21.00 al Chiostro del Museo Civico di Bassano del Grappa – Operaestate Festival

Operaestate Festival prosegue con la grande musica classica domenica 6 agosto alle 21 al Chiostro del Museo Civico (CSC S. Bonaventura in caso di maltempo), con il terzo concerto dedicato ai Giovani Talenti, focus a cura di Giovanni Andrea Zanon, che vede in scena la violoncellista cinese Lila e la pianista Martina Consonni.

Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival,

il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

Un duo di musiciste eccellenti per questo terzo, e penultimo, appuntamento con i Giovani Talenti.

LiLa è violoncellista di origine cinese,

classe 2002, ammessa al conservatorio di Shangai a soli 6 anni. Nel 2016 inizia a studiare alla Juilliard School e dal 2018 alla Kronberg Academy.

Dal 2012 ha vinto una serie di prestigiosi concorsi internazionali tra cui, nel 2014 il Tchaikovsky di Mosca, diventando la più giovane premiata al prestigioso concorso.

La pianista Martina Consonni,

classe 1997, elogiata per l’innata musicalità, la notevole tecnica strumentale e la brillantezza del suono, si è affermata come una delle giovani pianiste più promettenti della sua generazione.

Fin da giovanissima, il suo talento musicale le ha permesso di vincere più di 55 gran premi in concorsi internazionali, e attualmente sta frequentando la Barenboim-Said Akademie di Berlino con Sir András Schiff.

Entrambe le musiciste hanno tenuto concerti su molti palcoscenici internazionali, collaborando con prestigiose orchestre oltre che con direttori e musicisti di gran fama.

Operaestate Festival – Il programma prevede due Sonate di Brahms:

la n. 1 Op. 38, concepita, stesa e pazientemente rifinita negli anni 1862-65, e la n. 2 Op. 99, dedicata al violoncellista del Quartetto Joachim, Robert Hausmann ed eseguita dall’autore e dal dedicatario a Vienna il 24 novembre 1886.

Entrambe le sonate, ricche di motivi schiettamente romantici, ora meditativi, ora appassionati, sono in linea con le possibilità espressive del violoncello e del pianoforte, trattati con misurato equilibrio negli impasti timbrici.

Infine le due musiciste eseguiranno il brano Pohádka di Janàček: scritta nel 1910, questa breve pagina, che significa «racconto», figura come prima opera compiuta nel disordinato e frammentario catalogo delle composizioni cameristiche di Janacek, caratterizzata da un’espressività evocativa e favolosa e con lontane memorie di canti slavi.

Un concerto da non perdere con due giovani musiciste apprezzate in tutto il mondo per l’innata musicalità e la notevole tecnica strumentale!

Lila / Martina Consonni – Giovani Talenti 3

6 agosto ore 21.00 – Bassano, Chiostro del Museo Civico (in caso di maltempo: CSC S. Bonaventura)

Info biglietteria del festival: 0424524214 – www.operaestate.it

Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well