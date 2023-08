L’Acsd Kun Lun Thiene ancora una volta sulla vetta d’Europa

Il Sindaco, Giampi Michelusi, e l’Assessora allo Sport, Marina Maino, hanno ricevuto oggi in Municipio il m° Oscar Cenci dell’Acsd Kun Lun di Thiene, società che si è aggiudicata per il settimo anno consecutivo il primo posto sul podio al XV Open Tai Chi Europa Cup Competition 2023.

Gli atleti dell’Acsd Kun Lun allenati dal m° Cenci hanno superato, infatti, le fasi eliminatorie ad aprile e quindi gareggiato in giugno in tutte le specialità sia in singolo che in squadra, con piazzamenti sul podio in tutte le svariate categorie proposte dalla competizione.

«Siamo orgogliosi dello splendido risultato della Kun Lun di Thiene, che si conferma una presenza di eccellenza nel panorama sportivo cittadino e del territorio. Colgo l’occasione per rinnovare l’apprezzamento e la riconoscenza per la disponibilità che da moltissimi anni il m° accorda alle nostre proposte di sport gratuito per la cittadinanza» ha dichiarato il Sindaco Michelusi.

«A tutti gli atleti vanno le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale – ha aggiunto l’Assessora Maino –. Sono risultati davvero importanti, che si raggiungono solo con grande spirito di sacrificio e un serio ed impegnativo allenamento»

La società è guidata dal m° Oscar Cenci, allievo diretto di sifu Severino Maistrello, III generazione Style Fu, che da molti anni pratica e diffonde in Città le nobili arti taoiste di lunga vita quali Kung Fu, Tai Chi Chuan, Qi Gong, Yoga Taoista, Bagua e tutte le armi associate a queste discipline.

Il commento del m° Oscar Cenci

«La trasmissione dello spirito delle nostre antiche arti interne taoiste avviene attraverso la pratica costante, alimentata dal fuoco sacro della passione sincera qual è l’intenzione, linfa vitale alla base di ogni gesto tecnico, in un clima sinergico di rispetto e fiducia tra maestro e allievo» è il commento del m° Oscar Cenci che aggiunge: «Ringrazio l’Amministrazione Comunale per l’attenzione che ci riserva. Da parte nostra collaboriamo da sempre con entusiasmo a tutte le iniziative sportive lanciate alla cittadinanza dall’Amministrazione Comunale in una bella sinergia esistente».

Il XV Open Tai Chi Europa Cup Competition 2023 ha visto coinvolte 30 società sportive, circa 300 atleti, avvicendatisi in quasi 700 gare nelle nove ore della manifestazione.

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa