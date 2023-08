Conco: in scena “Cappuccetto Rosso ha gli occhi grandi”

Sabato 5 agosto ore 16.30 nel Cortile della Scuola Primaria e Secondaria di Conco va in scena “Cappuccetto Rosso ha gli occhi grandi”

UN VIAGGIO NEL BOSCO INSIEME A CAPPUCCETTO ROSSO PER SUPERARE LE PROPRIE PAURE

Si rinnova l’appuntamento con il Minifest,

la rassegna di teatro dedicata alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie, a cura di Operaestate Festival che, sabato 5 agosto alle 16.30, porterà nel Cortile della Scuola Primaria e Secondaria di Conco, lo spettacolo Cappuccetto Rosso ha gli occhi grandi della compagnia Eccentrici Dadarò, una lettura animata con giochi di magia e musica dal vivo, adatto ad un pubblico a partire dai 4 anni.

Un evento inserito nel ricco cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dalla Città di Bassano del Grappa.

Qui in collaborazione con il comune di Conco e la Regione Veneto e sostenuto dal Ministero della Cultura, dall’Unione Europea e da aziende e Fondazioni “Amici del Festival”.

Lo spettacolo Cappuccetto Rosso ha gli occhi grandi, liberamente tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm, è una produzione di Eccentrici Dadarò e vede in scena la stessa regista Rossella Rapisarda e il musicista Marco Pagani.

I due interpreti proporranno una nuova versione

della celebre storia di Cappuccetto Rosso, unendo il teatro e la narrazione alla musica: insieme a loro il pubblico viaggerà nel bosco e incontrerà il lupo, il cacciatore e la nonna.

Un viaggio emozionante per grandi e piccini, in cui non mancheranno momenti comici dal mondo della clownerie, e attimi di paura come nelle migliori favole.

Gli Eccentrici Dadarò nascono nel 1997

da “un desiderio di in-stabilità.

Stabilità nel tentativo di dare concretezza e continuità a un progetto;

In-stabilità nella scelta di mantenere un’assoluta libertà di sperimentazione espressiva”.

Proprio questo elemento di eterogeneità ha permesso la realizzazione di progetti artistici destinati a tipologie di pubblico differenti e proposti con linguaggi distinti.

I diversi premi Nazionali e Internazionali vinti

nel corso degli anni e i più di 200 spettacoli realizzati annualmente in Italia ed Europa, hanno fatto della Compagnia una delle realtà più solide del panorama teatrale italiano di questi anni.

Un pomeriggio da non perdere, per tutta la famiglia!

In caso di maltempo lo spettacolo verrà allestito presso la Sala Don Italo Girardi

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Nei giorni di spettacolo, la biglietteria presso i luoghi dove gli stessi si svolgeranno, sarà aperta a partire da 45 minuti prima dell’orario di inizio.

Questo per permettere il ritiro dei biglietti prenotati telefonicamente e per l’acquisto di eventuali posti rimasti disponibili.

(Conco)

Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well

www.operaestate.it