Brendola: giochi di una volta nella casa natale di Santa Bertilla

Morente,

le sue ultime parole alla Superiora Generale, Madre Azelia, sono: “Dica alle sorelle che lavorino solo per il Signore, che tutto è niente, tutto è niente … solo Gesù … Gesù “.

Quanti l’hanno conosciuta danno testimonianza corale e pubblica della sua straordinaria vita vissuta nell’ordinario e, a partire dalla sua morte, iniziano a pregarla per ottenere aiuto e protezione e ne proclamano la santità.

L’umile Bertilla sale presto agli altari della Chiesa: nel 1952 è proclamata beata e nel 1961, santa. Velocemente si diffonde anche la sua devozione sia in Italia sia in alcune parti del mondo.

La sua festa liturgica ricorre il 20 ottobre e il suo corpo riposa nella cappella, a lei dedicata, in via San Domenico, Vicenza.

Che cosa ha fatto di particolare Bertilla nella sua breve vita?

Ha percorso la “via dei carri”, la via dell’ordinario trasformando tutto in straordinario. Sempre con il sorriso, era madre e sorella per tutti quelli che incontrava. Il suo forte senso di responsabilità e la sua grande disponibilità, a volte le creavano incomprensioni e gelosie ma questo non la scoraggiava.

Bertilla era molto emotiva, impulsiva, focosa e sensibile alle provocazioni: chi lo direbbe mai della santa conosciuta dalla “testa storta” che diceva sempre di si? Lei aveva una forte capacità di auto dominio, una tenace volontà e aveva chiaro dove voleva arrivare: “voglio farmi santa e condurre a Gesù tante anime”. Tutte queste sue qualità le mise in atto e quel “voglio”, che si ripeteva spessissimo, unito al proposito quotidiano di “essere sempre uguale a me stessa”, e alla confidenza totale nel suo Gesù, la portarono ad essere la santa che oggi conosciamo.

Bertilla nella sua vita ha incarnato un impegno che si era presa alla fine degli esercizi spirituali del 1914 in cui diceva: “Gesù per modello, Iddio per fine, Maria per aiuto, io per sacrificio”. Infatti ogni sua azione, che appunto non le veniva spontanea, era una continua gloria a Dio, gioia per gli altri e sacrificio per lei.

“In Gesù trovo forza” si ripeteva spesso ed era convinta che con Lui poteva tutto. Sì, Bertilla si sentiva amata da Dio e questo amore che riversava sugli altri, le ha permesso di fare della sua vita, vita donata a Dio e al prossimo.

Fonte http://sdvi.org/