Violenza di genere: lo sportello Donna di Marano ha consegnato i kit di primo intervento

Progetto “Seminare autostima”, contro la violenza di genere: lo sportello Donna ha consegnato i kit di primo intervento all’ospedale di Santorso

Kit di primo intervento, comprensivi di vestiario e prodotti per l’igiene personale, dedicati alle donne che si rivolgono all’ospedale di Santorso in situazioni di urgenza a causa delle violenze sessuali e/o domestiche. Li ha consegnati nei giorni scorsi lo staff dello sportello Donna “Anna Filomena Barretta” di Marano Vicentino alla dottoressa Elisabetta Ruzzon, medico del Pronto Soccorso e referente per la Regione Veneto in tema di violenza di genere, e alla Primaria del Pronto Soccorso, la dottoressa Giulia Castiglione. Insieme ai kit è stato consegnato anche altro materiale ludico – libri e colori – per bambini e bambine coinvolti nel momento della richiesta di aiuto al Pronto Soccorso.

La consegna del materiale è avvenuta presso l’ospedale di Santorso e per l’occasione il coro Ladiesis di Marano Vicentino ha accompagnato il momento con delle canzoni a voce libera.

Il progetto “Seminare autostima

Sono i frutti del progetto “Seminare autostima”, nato nel 2022 dalla collaborazione con Silvia Marsetti, la runner di Marano Vicentino impegnata per la solidarietà, che vede tra i suoi partner lo sportello Donna Anna Filomena Barretta, il Comune di Marano Vicentino, la cooperativa sociale Con Te che gestisce lo sportello, l’Ulss 7 Pedemontana e Vicenza Marathon. Il progetto prevede sia la realizzazione e consegna dei kit di primo intervento, sia dei laboratori ludico-creativi di “letture libere da stereotipi” presso alcune biblioteche dell’Alto Vicentino.

“Siamo soddisfatte di poter rispondere a una esigenza che la dottoressa Ruzzon aveva espresso durante un incontro della Rete Antiviolenza AltoVicentino e di contribuire all’essere preparati ad accogliere donne e minori sin dal primo ingresso nella rete di aiuto. Siamo consapevoli di quanto questa realtà esista e di come essere attrezzati, anche nelle piccole cose, possa fare una importante differenza”, ha detto lo staff dello sportello Donna di Marano Vicentino.

I ringraziamenti

“Ringraziamo il gruppo volontarie che ci ha sostenute e ha operato sin da subito in questo progetto, Silvia Marsetti che ha corso per noi, le associazioni e i gruppi maranesi che hanno reso possibile la raccolta fondi e realizzato l’iniziativa ‘Marciare per Ricominciare’, le biblioteche che hanno donato del materiale, l’Azienda Ulss 7 Pedemontana per la collaborazione. Ringraziamo inoltre il coro femminile Ladiesis che ha accompagnato questo momento simbolicamente importante”.

“La realizzazione di questi kit è il frutto di una speciale e virtuosa sinergia tra le associazioni e i gruppi del paese di Marano Vicentino, che ringrazio di cuore”, ha detto l’assessora Elena De Marchi. “Fare rete contro la violenza di genere è anche questo: coltivare la cultura dell’amore, dell’accoglienza, del dono; dare subito alle donne e ai bambini un segno concreto che ci sono tante, tantissime persone che sono lì, già pronte ad aiutarli. La solidarietà che genera vera comunità”, ha concluso De Marchi.

Fonte: Comune di Marano Vicentino (VI) – Ufficio Stampa