Vicenza: lotta alle zanzare, il 3 agosto distribuzione larvicidi e volantini informativi

Prodotti larvicidi e volantini informativi verranno distribuiti gratuitamente nel sottoportico di Palazzo Uffici dalle 9 alle 12 di giovedì 3 agosto. Saranno presenti l’assessore all’ambiente Sara Baldinato e due esperti del Dipartimento di prevenzione dell’Ulss 8 Berica.

L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna del Comune per la prevenzione della proliferazione delle zanzare e delle possibili malattie trasmesse con le punture di questi insetti, tra le quali anche il West Nile virus.

Distribuzione nel giorno di mercato

“Abbiamo organizzato la distribuzione in un giorno di mercato, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di cittadini possibile – spiega l’assessore all’ambiente Sara Baldinato -. Si tratta infatti di un’occasione per ricevere prodotti larvicidi, forniti dalla Regione del Veneto. Ma soprattutto per avere informazioni su questioni di carattere sanitario e operativo da personale qualificato. Insieme ai tecnici comunali del servizio Ambiente. Ci saranno infatti un tecnico della prevenzione e un medico del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 8 Berica, che ringrazio per la collaborazione”.

Si ricorda, inoltre, che dall’1 marzo all’1 novembre di ogni anno è in vigore l’ordinanza relativa agli accorgimenti che cittadini e aziende devono obbligatoriamente adottare per limitare la proliferazione delle zanzare. Tra questi, il divieto di abbandono di oggetti e contenitori dove possa raccogliersi l’acqua e l’obbligo di trattamento di caditoie e tombini presenti in giardini, cortili e aree esterne in condomini e case private.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42706,45701

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 2 agosto 2023