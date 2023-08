Operaestate Festival: 4 agosto di scena il concerto dei Carmina Burana

Venerdì 4 agosto ore 21.00 a Bassano del Grappa (VI) per Operaestate Festival l’orchestra di Padova e del Veneto e il coro lirico veneto presentano la nuova produzione dei Carmina Burana

Va in scena venerdì 4 agosto alle 21.00 al Teatro al Castello “Tito Gobbi” (in caso di maltempo alla CMP Arena di Via Cà Dolfin 60 a Bassano) la nuova produzione dei Carmina Burana di Carl Orff con l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta dal Maestro Marco Angius. Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico, e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura e delle Attività Culturali, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

I protagonisti della nuova produzione

Protagonisti della nuova produzione, l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius. Con il Coro Lirico Veneto diretto dal Maestro Giuliano Fracasso, il Coro di voci bian­che “Cesare Pollini”. Diretto dal Maestro Marina Malavasi. Completa­no la compagnia: tre solisti di gran classe come il soprano Marina Monzò, il baritono Nikolai Zem­lianskikh e il controtenore Federico Fiori. Tutti artisti già presenti nei cartelloni dei più celebri teatri lirici internazionali.

Opera monumentale e di grande suggestione, dato l’impie­go di un notevole organico alle prese con sonorità primi­tive ed energici ritmi percussivi. I Carmina Burana vennero composti tra il 1935 e il 1936, ispirati da 24 poemi tra quelli trovati nella raccolta medievale omonima del XII secolo e rielaborati dal compositore stesso. Rimangono fra le po­che pagine della letteratura musicale colta del ‘900, familiari a tutti, sia per le numerose incisioni, sia per gli innumerevoli utilizzi in cinema e in televisione, imponendosi come un grande classico del Novecento.

La scrittura dei canti

I canti furono scritti in un misto di latino, tedesco medievale e occitano dai Goliardi, un gruppo di poeti-musicisti com­posto da studiosi e studenti ecclesiastici. Studenti che celebravano con umorismo goliardico le gioie dell’osteria, la natura, l’a­more. Orff fu attratto in particolare proprio dalla varietà degli argomenti trattati nei canti, e strutturò l’opera in un prologo, cinque parti e un finale. Il Prologo, Fortuna impe­ratrix mundi (“Fortuna, imperatrice del mondo”), nel quale è presente la celeberrima O Fortuna. La prima parte, Primo vere (“In primavera”), in cui si celebra l’aspetto lieto della primavera. La seconda parte: Uf dem Anger (“Nel prato”), nel quale compaiono brani in antico alto tedesco. La terza parte: In taberna (“All’osteria”), comprendente brani ispirati dalla vita sregolata dei clerici vagantes, il gioco d’azzardo, il buon bere e il ben mangiare. La quarta parte, Cour d’a­mours (“La corte d’amore”), che contiene brani che inneg­giano all’amore. La quinta parte, Blanziflor et Helena (“Bian­cofiore ed Elena”), che segna la conclusione della parte precedente e il finale, Fortuna imperatrix mundi, che ripete il brano iniziale.

Dopo il grande successo ottenuto da quest’opera, Carl Orff rinnegò tutte le composizioni precedenti, affermando che il suo catalogo dovesse iniziare proprio dai Carmina Burana. Riteneva infatti di aver raggiunto con quest’opera uno stile personale e definito, caratterizzato da un’osses­siva insistenza ritmica, da una scandita declamazione e da un primitivismo espressivo. Oltre a una tensione oggettiva dei materiali sonori, nei Carmina Burana Carl Orff avviò an­che un’affascinante ricerca di arcaismi strumentali e vocali, reminiscenze gregoriane e trasparenti soluzioni timbriche, inaugurando una sorta di «stile sinfonico per coro», in un’o­pera arcaico-moderna che alterna oasi di pace a momenti di percussiva sonorità.

Un concerto da non perdere, per una serata all’insegna della grande musica!

Carmina Burana

Venerdì 4 agosto, h.21

Teatro al Castello “Tito Gobbi” (in caso di maltempo: CMP Arena), Bassano del Grappa

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well