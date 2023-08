Olimpiadi Internazionali di Matematica: Luca Sartori e Enrico Zonta ricevuti dal Sindaco

Ricevuti in Municipio due studenti del Liceo scientifico Da Ponte di Bassano vincitori alle Olimpiadi Internazionali di Matematica in Giappone

Il Sindaco Elena Pavan

e l’Assessore Giovannella Cabion hanno ricevuto ieri pomeriggio in Municipio studenti del Liceo scientifico Da Ponte di Bassano del Grappa Luca Sartori, di Nove ed Enrico Zonta, di Cassola, per porgere loro i complimenti e le congratulazioni da parte della città per i brillanti risultati conseguiti nel mese di luglio alle Olimpiadi Internazionali di Matematica svoltesi in Giappone.

A Chiba, Luca Sartori ha conseguito una medaglia d’oro ed Enrico Zonta di bronzo.

I due diciottenni si erano anche classificati rispettivamente primo e secondo assoluto alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica di Cesenatico nello scorso mese di maggio.

Bassano del Grappa, 2 agosto 2023

Chi sono gli italiani vincitori

Luca Sartori, questo il nome dello studente che, da questa esperienza, è riuscito a portare a casa la medaglia d’oro, con un totale di 36 punti: pieno punteggio sui primi 5 problemi da risolvere e un punto sul sesto.

L’alunno del liceo scientifico “Jacopo da Ponte” di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, già aveva avuto modo di distinguersi, nella primavera scorsa, vincendo alle Olimpiadi Italiane della Matematica a Cesenatico.

Le medaglie d’argento sono invece stata conferite a Pietro Gualdi, del liceo classico scientifico “Ariosto-Spallanzani” di Reggio Emilia, con 28 punti, e a Simone Foti, del liceo scientifico “Galileo Ferraris” di Torino, con 26 punti.

Medaglie di bronzo poi per Enrico Zonta del liceo scientifico “Jacopo da Ponte” di Bassano del Grappa, con 24 punti; Denis Tusca del liceo scientifico “Manfredo Fanti” di Carpi, comune delle provincia di Modena, con 23 punti; Carlo Baronio del liceo scientifico “Galileo Ferraris” di Torino, con 22 punti.