Inglesina Baby di Altavilla Vicentina: approvato accordo per l'innovazione

Accordo da 6 milioni di euro per progetto innovativo dell’azienda Inglesina Baby di Altavilla Vicentina

Marcato, “Sempre a fianco a imprese che investono in ricerca e sviluppo”

La Giunta regionale ha approvato,

con delibera, lo schema di Accordo per l’innovazione tra il

Ministero delle Imprese e del Made in Italy,

la Regione del Veneto

L’Inglesina Baby S.p.A. di Altavilla Vicentina

per il sostegno del progetto denominato “Design For Baby Wellness (D4BW)”.

Si tratta di un progetto che verrà cofinanziato dalla Regione e dal Ministero per le imprese e il Made in Italy a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile nell’ambito del settore applicativo “Fabbrica Intelligente”.

“Prosegue con questo nuovo progetto l’impegno da parte della Regione del Veneto al fianco delle imprese attive nel territorio.

Imprese che hanno la volontà di crescere guardando all’innovazione – interviene Roberto Marcato, Assessore regionale allo sviluppo economico ed energia competente in materia.

Essere competitivi nel mercato globale anche rispetto ai costi di produzione pur mantenendo alta la qualità dei prodotti è un elemento di primaria importanza: l’innovazione è una carta importante da giocare ed è questa direzione in cui si sviluppa questo progetto”.

La delibera è stata approvata

nell’ambito dell’Accordo quadro per la partecipazione della Regione del Veneto al sostegno di nuovi progetti di ricerca e sviluppo finanziati con il Fondo per la crescita sostenibile attraverso la definizione di specifici “Accordi per l’innovazione”.

Nello specifico si tratta dell’accordo per l’innovazione per il sostegno della proposta progettuale denominata “Design For Baby Wellness (D4BW)” presentata dall’impresa L’Inglesina Baby S.p.A.

L’Inglesina Baby S.p.A. è impresa di grande dimensione,

leader nazionale nel comparto degli strumenti a supporto del trasporto e della crescita del bambino e ha come attività principale la produzione e commercializzazione di passeggini, seggiolini per auto, sistemi modulari, ecc.

Le attività di ricerca e di sviluppo sono svolte in due stabilimenti situati ad Altavilla Vicentina (VI), alle quali sono dedicate circa 20 unità di personale su un totale di 117 dipendenti.

Il costo complessivo del progetto, che godrà di collaborazioni con l’Università degli Studi di Padova, l’Università e il Politecnico di Milano, è pari a euro 6.871.403,84.

La Regione del Veneto ha stabilito una quota di cofinanziamento per un importo di 343.570,16 nella forma del finanziamento agevolato.

