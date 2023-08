Fondo sociale europeo: il Veneto chiude il programma un anno in anticipo

Donazzan, “Regione leader d’efficienza in gestione dei fondi: Coinvolti 400mila destinatari in oltre 10mila azioni utilizzando 764 milioni di euro”

“L’efficienza amministrativa nella gestione dei fondi UE

è una potente leva di crescita ed il Veneto in questo ancora una volta si conferma leader indiscusso.

Il 31 luglio scorso i nostri uffici hanno presentato la domanda finale di pagamento delle quote UE contestuale alla certificazione delle somme erogate per l’attuazione del programma.

In sostanza è stato chiuso un anno in anticipo il programma del Fondo Sociale Europeo.

Raggiungiamo questo traguardo come prima regione in Italia e in Europa tra gli enti che gestiscono e realizzano attività finanziata con FSE”.

Così l’Assessore all’istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan annuncia che la Regione del Veneto, prima tra gli enti deputati per competenza alla gestione e realizzazione di attività finanziata con Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, ha il proprio programma regionale con un anno di anticipo rispetto al percorso stabilito in sede di approvazione del programma stesso.

Il 31 luglio 2023 è stata presentata,

infatti, la domanda finale di pagamento delle quote UE contestuale alla certificazione delle somme erogate per l’attuazione del programma.

“Il piano, che conta uno stanziamento complessivo da programma di 764 milioni di euro, ha raggiunto il valore di 887 milioni di euro – sottolinea Donazzan -.

Sono state selezionate oltre 10.000 operazioni e coinvolti circa 400.000 destinatari (di cui circa 100.000 disoccupati, 160.000 occupati e 140.000 inattivi).

Sottolineo, inoltre, che più di 4.000 operazioni, per un valore complessivo di 122 milioni di euro, hanno interessato attività realizzate per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID -19.

A dimostrazione dell’importanza della gestione dei fondi anche in situazioni emergenziali”.

La programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 –

inizialmente pensata con l’obiettivo strategico di promuovere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, attraverso una maggiore diffusione della conoscenza e della capacità di innovazione e favorendo la crescita economica nel rispetto degli obiettivi della sostenibilità ambientale – è stata nel corso del 2020 velocemente riprogrammata.

Questo per rispondere in maniera tempestiva agli impatti dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Oltre che agli effetti della guerra in Ucraina.

Senza però mai perdere di vista l’obiettivo del Fondo sociale europeo di favorire l’occupazione e prevenire e ridurre l’esclusione sociale.

La chiusura anticipata del programma, consentita dalle revisioni delle normative sul cofinanziamento europeo promosse dalla Commissione per sostenere gli stati membri in seguito alla crisi legata alla pandemia e alla guerra in Ucraina, ha permesso a Regione Veneto di accelerare la rendicontazione della quota di cofinanziamento comunitario delle spese permettendo oggi la chiusura anticipata dello stesso.

Le attività, ancora in essere saranno trasferite e rendicontate nel Piano Operativo Complementare (POC) 2014-2020, sono attualmente in corso di approvazione da parte degli organi di governo nazionali.

“La promozione degli obiettivi del Fondo Sociale Europeo

– conclude Donazzan – prosegue con la programmazione FSEplus 21-27 che, nel solco della precedente programmazione, ha aggiunto nuove priorità volte a superare le sfide delle nuove fragilità e dell’esclusione sociale.

Siamo certi che, facendo leva sulla nostra macchina amministrativa rodata ed efficiente, le risorse saranno utilizzate per far crescere davvero il Veneto a partire dal capitale umano”.

Il Presidente della Regione Luca Zaia esprime particolare soddisfazione per il risultato raggiunto grazie alle strutture regionali. “Questo risultato – commenta – è una dimostrazione di efficienza del Veneto.

Le competenze delle strutture si uniscono alla volontà istituzionale di dare risposte efficaci. Ogni euro a disposizione deve essere impiegato fino in fondo, in progetti e piani di sviluppo a favore del territorio e dei cittadini.

Questo risultato può fare da modello anche in altri ambiti.

Procediamo sulla strada tracciata per sostenere lo sviluppo della nostra regione, utilizzando al meglio ogni singolo euro delle risorse che ci vengono messe a disposizione”.

(AVN) – Venezia, 2 agosto 2023

Comunicato nr. 1321-2023 (FONDI UE)