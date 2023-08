Dainese e Vimar (con Lucaprint) in finale allo European Carton Excellence Award di Pro Carton

È aperto il voto pubblico per lo European Carton Excellence Award, il principale concorso internazionale di design di imballaggi sostenibili, promosso da Pro Carton, l’Associazione Europea dei Produttori di Cartone e Cartoncino – Dainese e Vimar (con Lucaprint)

Consumatori attenti all’ambiente, appassionati di sostenibilità, ma anche professionisti del settore e accademici sono invitati a votare gli imballaggi più innovativi realizzati in cartone.

Qualsiasi persona, interessata o curiosa o addetta al settore, potrà votare la soluzione o le soluzioni che preferisce.

Tra le aziende italiane in finale

ci sono Dainese e Vimar (con il packaging Multipack) entrambi gli imballaggi realizzati da LucaPrint SpA, Valdo (con Valdo Ice Box, realizzata da Artigrafiche Reggiane & Lai Spa) e Perfetti Van Melle Mentos Gum (con BoardioÔ realizzato da Graphic Packaging International).

LucaPrint SpA ha realizzato anche il packaging per Spirit Brothers – Belle Rive Gin.

La rosa di 24 finalisti è stata selezionata da una stimata giuria tra oltre 100 candidature dell’edizione del premio di quest’anno. Le proposte sono state presentate da aziende produttrici di cartone, trasformatori, noti brand e designer del settore, che hanno dimostrato il loro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità.

Il vincitore del voto pubblico

sarà annunciato il 21 settembre 2023 durante la cena di gala del European Carton Excellence Award che si terrà a Siviglia (Spagna), unitamente ai progetti vincitori delle categorie “Carton Of The Year”, “Sustainability” e “Innovation”.

L’evento promette di essere una serata indimenticabile, che riunirà sotto lo stesso tetto leader di settore, professionisti e visionari per celebrare le straordinarie conquiste e i rivoluzionari progressi raggiunti nel design di imballaggi sostenibili.

I 24 finalisti votati dal pubblico sono:

Ariel All In One – Liquid Pods di Van Genechten Packaging

Avon/Eve Become di MM Service GmbH

Bitburger Pils Retro di Van Genechten Packaging

Birdhouse di Bösmüller Print Management GesmbH & Co KG

Boardio™ for Perfetti Van Melle Mentos gum di Graphic Packaging International

Dainese di Lucaprint s.p.a.

Easypeel Skinpad with Easypeel Tab di Vilniaus Pakuote

Flawa iQ di Graphic Packaging International

GERnetic di Alzamora Group

Kevas – Rhum Arrangé di Posson Packaging

Läderach Sample Box di PAWI Packaging Schweiz AG

Mary Cohr di Edelmann Group

Oedipus Mannenliefde Clip Multipack with unique handle di Graphic Packaging International

PREMIUM Praedium KYLATT di Alzamora Group

Smarties Advent Calendar set di Edelmann Hungary Packaging Zrt

Spargelkorb 1,5 kg di Offsetdruckerei Schwarzach GmbH

Spirit Brothers – Belle Rive Gin di Lucaprint s.p.a.

Staud’s advent calendar di Bösmüller Print Management GesmbH & Co KG

Tanqueray – T10 Pack di Duran Dogan

Unstoppables di Van Genechten Packaging

Valdo Ice Box di Artigrafiche Reggiane & Lai Spa

Valrhona – 6 Carrés de Chocolat Noir 30gr di Karbest, S.L.

Vimar – Multipack di Lucaprint s.p.a.

Zwilling Sharpening Steel di Karl Knauer KG

Winfried Muehling,

Direttore Marketing e Comunicazione di Pro Carton, dichiara: “Il European Carton Excellence Award è una celebrazione della creatività, innovazione e sostenibilità del settore del packaging. Siamo felicissimi di annunciare i finalisti del voto pubblico di quest’anno, che includono alcuni design veramente ingegnosi e stimolanti. Con oltre 100 candidature, l’ECEA è il concorso più importante dell’industria europea del cartone pieghevole. Non vediamo l’ora di scoprire chi, secondo i consumatori e l’industria di più ampio respiro, ha dato vita al packaging in cartone più entusiasmante”.

Il voto pubblico è aperto fino a venerdì 18 agosto 2023. Per ulteriori informazioni e per esprimere il proprio voto (o voti) per l’edizione del European Carton Excellence Award (ECEA) di quest’anno, si può visitare https://www.procarton.com/awards/european-carton-excellence-award/2023-2/public-vote/

Chi è Pro Carton?

Pro Carton è l’Associazione Europea dei produttori di Cartone e Cartoncino. Il suo scopo principale è quello di promuovere l’uso di cartone e cartoncino come mezzo di imballaggio economicamente, ecologicamente equilibrato. www.procarton.com.

Che cos’è il cartone?

Il cartone è un materiale multistrato a base di carta, di norma con tre o più strati di fibra derivati dal legno o materiali riciclati come carta o cartone. Viene spesso utilizzato nel packaging per realizzare confezioni per prodotti d’uso quotidiano, come i cereali da colazione, gli alimenti congelati e i farmaci nonché per alimenti pregiati e bevande di alta qualità.

Vicenza, 2 agosto 2023

