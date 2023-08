Cassola: avanzo di bilancio 2022 destinato al verde, manutenzioni e accessibilità

A bilancio altri 315 mila euro dell’avanzo 2022 per il verde, le manutenzioni e l’accessibilità – Cassola

Conti in ordine per il Comune di Cassola, che venerdì scorso, dopo aver verificato in consiglio gli equilibri di bilancio, ha potuto aggiungere alla programmazione finanziaria per l’anno corrente altri 315 mila euro provenienti dell’avanzo di gestione 2022.

Una somma che l’Amministrazione intende utilizzare per opere legate alla cura e alla manutenzione di strade, scuole, impianti sportivi e aree verdi ma anche per il finanziamento di un bando per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private.

ACCESSIBILITA’

«L’avviso pubblico uscirà a breve – spiega l’assessore al bilancio e ai tributi Elsa Simonetto – e terrà conto anche del reddito e della tipologia di invalidità civile dei richiedenti.

Per questo intervento abbiamo messo a disposizione 20 mila euro, che serviranno a coprire una quota parte delle spese sostenute dai concittadini per lavori legati all’accessibilità, come ad esempio la creazione di rampe, l’installazione di ascensori, l’adeguamento dei bagni…».

Altri 110 mila euro saranno invece impiegati per azioni volte alla cura, all’implementazione e alla valorizzazione del verde pubblico. In particolare, sono stati stanziati ulteriori 70 mila euro per la riqualificazione del parco di via Sanzio, che sarà a breve interessato da un’operazione “make up” del valore complessivo di circa 160 mila euro, e 40 mila euro per la piantumazione di nuove alberature all’interno del territorio municipale.

«Avendo superato il tetto dei 15 mila abitanti anche il nostro Comune è tenuto a mettere a dimora una pianta per ogni nuovo nato – ricorda l’amministratrice -.

A questo scopo sono già state individuate delle aree ad hoc e con i fondi appena stanziati cominceremo ad adempiere l’obbligo per i bimbi venuti alla luce nel 2022».

MANUTENZIONE E CURA DI STRADE ED EDIFICI PUBBLICI

Dall’avanzo si ricaveranno poi le risorse necessarie per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento del sottopalestra di San Giuseppe (25 mila euro), per la climatizzazione della hall dell’auditorium Vivaldi (5 mila euro), per la ritinteggiatura del municipio (15 mila euro) e per la sostituzione e l’inserimento di nuovi dossi in via Portile e in via Lughi (30 mila euro).

ALTRI INTERVENTI

Il tesoretto 2022 permetterà infine di realizzare, come a San Giuseppe e a San Zeno, una casetta di quartiere anche per Cassola capoluogo in modo da favorire l’aggregazione e la socialità.

<<Lo chalet verrà costruito in piazza San Marco – precisa Simonetto – Il costo totale si aggira intorno ai 100 mila euro, 30 mila dei quali arriveranno proprio dall’avanzo, così come i 21 mila euro per la costruzione delle scaffalature e della reception per la nuova scuola media del capoluogo e i 24 mila per l’arredo degli uffici comunali e l’acquisto di sedie, tavoli e altre attrezzature per gli spazi della biblioteca comunale dedicati ai giovanissimi.

Una fascia di popolazione per la quale, da sempre, questa Amministrazione ha un occhio di riguardo, riservando, a bilancio, importanti risorse per promuovere occasioni di incontro e crescita per le nuove generazioni».

Comunicato Nr. 42 del 02/08/2023

Ufficio Stampa Comune di Cassola