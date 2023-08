Carcere di Vicenza, Sbrollini: c’è urgente bisogno di nuovo personale

“Nuovi spazi e una collocazione migliore dei detenuti. Carcere di Vicenza, Sbrollini

A Vicenza ci sarebbero nuove opportunità per una gestione migliore.

La Casa Circondariale di Vicenza,

in seguito alle più recenti ristrutturazioni ha un consistente ampliamento e conseguente aumento dei posti a disposizione dei detenuti.

Ma se a più spazi, e quindi più detenuti, non si garantisce una adeguata presenza di agenti carcerari formati, la situazione non può che degradare verso il peggio.

Per questo ho presentato una interrogazione al Ministro Nordio per sollecitare un’adeguata copertura di personale che oggi sembra ampiamente insufficiente”.

La senatrice vicentina di Italia Viva Daniela Sbrollini spiega così i motivi di una interrogazione presentata oggi al Ministro Nordio.

“Un carcere deve essere un luogo in cui si paga un debito verso la società e si prova a ricostruire un percorso di reinserimento nella comunità.

La pena detentiva è già pesante per la mancanza di libertà e per la lontananza o l'assenza degli affetti.

Termina la senatrice:

“ Ho chiesto di intervenire per garantire una sufficiente ed adeguata copertura organica al fine di salvaguardare la sicurezza del carcere, dei detenuti e del personale addetto.

Inoltre ho domandato se non se ritenga opportuno aggiornare i protocolli e promuovere maggiori tutele e garanzie funzionali e nuovi strumenti che migliorino il servizio.

Perché se la vita del carcerato non è semplice non possiamo dimenticare che il lavoro delle Guardie carcerarie è assai complicato e sottoposto spesso alle intemperanze dei detenuti più facinorosi.

E dobbiamo salvaguardare il lavoro di questi operatori che svolgono un servizio importante”.

Agosto 2023

Storia San Pio X

La costruzione della struttura inizia negli anni ottanta del Novecento, dopo che si decise di abbandonare il vecchio carcere di San Biagio che era ubicato nel centro della città e che presentava non pochi problemi logistici (si tratta infatti di un ex-convento francescano del 1521, convertito in carcere nel 1892 e che, attualmente, è in stato di completo abbandono).

La struttura di San Pio X fa parte delle “carceri d’oro degli anni ’80”, quindi una struttura di massima sicurezza a celle singole concepita per detenuti per reati di terrorismo, poi adibita a Casa circondariale: enormi corridoi, spaziose sale trattamentali, estesa area verde interna, abbondanza di cancelli e relativi chiavistelli, impiego obbligato di molti agenti.

Aspetti problematici sono dovuti al fatto che la struttura (come altre carceri di massima sicurezza costruite negli stessi anni) era stata concepita per la presenza di un detenuto per cella.

Nella realtà, terminata la fase del terrorismo sovversivo e mafioso degli anni ottanta e novanta, la struttura è stata riconvertita in casa circondariale e questo ha portato a destinare più detenuti per la stessa cella.

Fonte Wikipedia