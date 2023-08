Campo di Brenzone (VR): 9 agosto il concerto di Renzo Rubino & la Sbanda

Campo Teatro degli Ulivi, Campo di Brenzone (VR)

29° Edizione 9-13 agosto 2023

Concerto di mercoledì 9 agosto ore 21:30

Renzo Rubino & la Sbanda “Canzoni da Saltare”

Renzo Rubino (pianoforte e voce), Mauro Ottolini (direzione, arrangiamenti),

Andrea Lagi, Morris Ottolini, Luigi Paese (tromba),

Gianluca Bennardo, Alessio Brontesi, Matteo Del Miglio,

Valentino Spaggiari (trombone), Silvia Festa, Roberto Micheli (corno),

Linda Anzolin, Giordano Bruno Tedeschi, Andrea Prandini (bombardino),

Glauco Benedetti (tuba), Fabrizio Dottori, Zeno Merlini, Alessandro Scala (sax),

Stefano Menato, Giulia Zonta (clarinetto), Gloria Illesi, Francesca Kappa (flauto),

Andrea Beninati (batteria)

Notti Magiche a Campo ventinovesima edizione

La ventinovesima edizione della rassegna musicale Notti Magiche a Campo sarà inaugurata mercoledì 9 agosto da uno dei cantautori più rappresentativi dell’attuale scena nazionale: Renzo Rubino. Alle ore 21:30 al Campo Teatro degli Ulivi di Campo di Brenzone (VR), Rubino col suo “Canzoni da Saltare” si proporrà in ‘forma aumentata’: una scorribanda tra i brani più rappresentativi del suo repertorio assieme a un’orchestra che è una combinazione tra l’estetica della banda di paese e l’energia di una big band jazzistica. Oltre al cantante-pianista, sul palco ci saranno ben 20 strumenti a fiato, oltre alla batteria. La direzione del rigoglioso organico sarà nelle mani di Mauro Ottolini, che ha curato anche gli arrangiamenti.

Edizione speciale

Notti Magiche a Campo inizia così un’edizione speciale, la prima della durata di ben cinque giorni consecutivi, in coincidenza, come da tradizione della manifestazione, con le notti in cui sarà più visibile il fenomeno delle stelle cadenti, le cui scie potranno facilmente essere individuate dalla location isolata in mezzo alla natura a ridosso dell’antico borgo medievale semi-abbandonato di Campo di Brenzone.

Notti Magiche a Campo è organizzato da CTG Brenzone e Campo Teatro degli Ulivi, in collaborazione con il Comune di Brenzone sul Garda e l’Associazione Pro Loco per Brenzone.

Il sound della banda di paese

In “Canzoni da saltare”, il cantautore pugliese Renzo Rubino rivisita il suo repertorio in una chiave popolare e felliniana, con arrangiamenti per banda curati da Mauro Ottolini. La concentrata dimensione cantautorale sfocia così in un insieme sonoro vasto, dai timbri unici e antichi: nella memoria di Rubino è quello dei cortei che riecheggiavano lungo le vie cittadine nei pomeriggi pugliesi. È il sound della banda di paese, composta dal panettiere, il macellaio, l’assicuratore, il nipote di Nicola di Bari e tanta altra gente che nella vita si avvicina alla musica per liberarsi dagli impegni quotidiani, in un’atmosfera di festa, allegria e condivisione.

Conosciamo un po’ meglio Renzo Rubino

Renzo Rubino, nato a Taranto nel 1988, ha esordito suonando in un nightclub. Come strategia di marketing, si spacciò per artista d’apertura dei concentri di Al Bano, senza che lui lo sapesse…

Il suo primo Ep (Farfavole) arriva nel 2011, anno in cui vince anche il festival Musicultura. Nel 2012 vince l’accademia Area Sanremo, cosa che gli permette di concorrere all’edizione 2013 del festival sanremese. Sarà la prima di tre partecipazioni come concorrente, e vincerà il premio della critica “Mia Martini”. Torna a Sanremo nel 2014, ottenendo un altro eccellente piazzamento: terzo in classifica, si aggiudica il premio per il miglior arrangiamento. Nel 2015 la sua popolarità nazionale è amplificata dalla presenza come ospite fisso nella trasmissione televisiva “Che tempo che fa”. La terza apparizione al festival di Sanremo è nel 2018, con il brano “Custodire”, prodotto da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Nel 2019 inaugura il suo festival Porto Rubino, di cui è direttore artistico: una manifestazione di musica e di mare, che si svolge letteralmente sull’acqua, con il palcoscenico a bordo di navi attraccate in vari porti pugliesi. Giunto alla quinta edizione, è già considerato come uno dei migliori eventi musicali estivi del panorama italiano: è stato oggetto di un documentario per Sky Arte e nel 2022 è stato un programma televisivo per Rai 2.

Prima del concerto, nei pressi del borgo sarà in funzione un punto di ristoro

Come raggiungere il Campo Teatro degli Ulivi

Si raccomanda di munirsi di torce e di calzature adatte a percorrere una mulattiera.

Campo Di Brenzone si raggiunge a piedi, con una suggestiva e panoramica passeggiata di una mezz’ora, percorrendo le mulattiere con vista lago per raggiungere l’antico borgo e vivere le Notti Magiche a Campo 2023.

Per dare la possibilità di partecipare agli eventi anche chi potrebbe avere difficoltà nel percorrere il tratto a piedi, dalle ore 19 alle ore 21 viene organizzato un servizio navetta (solo per l’andata) con partenza dall’oleificio di Brenzone (via Ca’ Romana 6) e arrivo ai piedi del borgo di Campo, al quale si arriva poi con una piacevole passeggiata di soli 10 minuti verso il punto di ristoro e il Campo Teatro degli Ulivi.

