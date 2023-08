Antonio Fantin sul tetto del mondo a Manchester

Nuoto paralimpico – Primo oro mondiale per il Veneto Antonio Fantin – Zaia, “Lo squalo di Bibione è tornato. Sei un grande Antonio”

“Lo squalo di Bibione,

dopo i trionfi paralimpici, è tornato col botto. Antonio Fantin è medaglia d’oro dei 100 stile libero di nuoto paralimpico ai mondiali di Manchester.

Prima gara, primo strike, con record mondiale, già suo, abbassato sia in batteria che in finale. Ragazzo straordinario, atleta sopraffino, continua a prendersi sonore rivincite sulle sfortune della vita. Bravissimo Antonio, limpido esempio per tutti noi e per i giovani in particolare”.

Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rivolge al nuotatore paralimpico di Bibione i suoi complimenti per la sua partenza a razzo ai Mondiali inglesi della categoria.

“”Questo ragazzo – aggiunge il Governatore – ha dentro di sé qualcosa di straordinario: coraggio, forza fisica e mentale, disponibilità al sacrificio, amore per lo sport che ha scelto, capacità tecniche.

E siamo – conclude – solo all’inizio”.

(AVN) Venezia, 2 agosto 2023

Comunicato nr. 1317-2023 (PRESIDENTE-SPORT)

Oro e record mondiale

per Fantin nei 100 stile libero a Manchester

Il nuotatore di Bibione vince anche ai mondiali di nuoto paralimpico, dopo il successo alle Olimpiadi

Palmares

Categorie S5, S6

Tokyo 2020: oro nei 100m sl S6, argento nei 400m sl S6, nella 4x100m sl (34 pti.) e nella 4x50m sl mista (20 pti.), bronzo 4x100m mista (34 pti.).

Città del Messico 2017: oro nei 400m sl S6, argento nella 4x100m sl (34 pti.) e nella 4x50m sl mista (20 pti.), bronzo nei 100m sl S6 e nei 100m dorso S6. Londra 2019: oro nei 400m sl S6 e nella 4x100m sl (34 pti.), argento nei 100m sl S6, nei 50m sl S6, nella 4x50m sl (20 pti.) e nella 4x50m mista mista (20 pti.). Funchal 2022: oro nei 100m sl S6, nei 400m sl S6, nei 50m sl S6 e nella 4x100m sl (34 pti.), bronzo nei 100m dorso S6 e nella 4x50m sl (20 pti.) Manchester 2023: oro nei 100m sl S6.