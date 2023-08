Vicenza, prolungamento via Aldo Moro: il 12 settembre incontro pubblico per presentare il progetto

L’Autostrada Brescia-Padova ha depositato in Provincia il progetto definitivo del prolungamento di via Aldo Moro per l’avvio della verifica ambientale. È la prima di una serie di fasi dell’iter procedurale che porterà all’approvazione del progetto definitivo con la chiusura della Conferenza dei servizi. L’opera avrà un importo di 38,4 milioni e prevede 21 mesi di lavori.

Il sindaco Possamai

“È un momento molto importante per la città – afferma il sindaco Giacomo Possamai -, dato che si tratta di un’opera attesa da quasi 50 anni, i cui cantieri adesso si avvicinano in maniera importante. Il progetto appena pubblicato contiene il tracciato scelto nel 2022 dalla precedente amministrazione e che come avevamo detto in campagna elettorale all’assemblea tenutasi nel quartiere Anconetta, siamo intenzionati a confermare”.

L’assessore Spiller

“Voglio rassicurare i cittadini su due questioni – continua l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller -. La prima è che nonostante sia stata aperta dalla Provincia la fase di raccolta delle osservazioni, abbiamo chiesto che i termini siano sospesi e fatti ripartire a inizio settembre, in modo da portare a fine settembre il termine ultimo per presentarle. Questo per lasciare tempo a tutti di esprimere le proprie osservazioni. La seconda è che l’amministrazione, il 12 settembre, presenterà il progetto ai residenti di Anconetta e Ospedaletto, assieme ai tecnici della Società Autostrada Brescia Padova. Questo perché riteniamo molto importante ascoltare la cittadinanza nel territorio per costruire le osservazioni che il Comune presenterà in sede di verifica ambientale, ma soprattutto in Conferenza dei servizi”.

Il consigliere delegato alla Tav e alle grandi infrastrutture Tonello

“Nei giorni scorsi – conclude il consigliere delegato alla Tav e alle grandi infrastrutture Angelo Tonello -, gli uffici comunali dei settori mobilità, urbanistica e ambiente hanno iniziato ad analizzare i documenti progettuali, con l’obiettivo di verificare il progetto e proporre migliorie e mitigazioni. Per il Comune, la fase più importante di tutte sarà quella della Conferenza dei servizi, la quale sarà convocata solo successivamente alla conclusione della verifica ambientale e sarà il luogo in cui l’amministrazione esprimerà il proprio parere sul progetto e presenterà le proprie prescrizioni. Ricordo che l’opera avrà un importante impatto in termini di riduzione del traffico nei quartieri di Anconetta e Ospedaletto. Secondo gli studi di traffico, la riduzione su viale Anconetta e strada Postumia sarà circa del 25%, mentre in strada Ospedaletto sarà attorno al 90%”.

