Saba Anglana sul palco della Favorita a Valdagno

Valdagno “Femminile Singolare”: Saba Anglana sul palco della Favorita con “Le mie donne”

Giovedì 3 agosto l’attrice e cantante chiude il 13^ Festival di musica d’autrice. Ingresso gratuito

Ultimo appuntamento per il Festival di musica d’autrice “Femminile Singolare”.

Giovedì 3 agosto, sul palco del parco La Favorita di Valdagno,

sarà protagonista l’attrice, cantante e autrice Saba Anglana con “Le mie donne”, una performance che disegna, tra canzoni e narrazioni, una galleria di personaggi femminili.

Sui paesaggi sonori di Fabio Barovero, prenderanno così forma i loro vissuti di resistenza, accettazione, forza centripeta contraria alle spinte centrifughe degli uomini. Il concerto, con inizio alle 21, è ad ingresso gratuito. In caso di maltempo il concerto si svolgerà al teatro Super.

“Le mie donne” è un racconto, fatto di note, canto, e parola, che parte dalla descrizione della famiglia africana da cui discende l’artista, figlia di una tradizione matriarcale in cui le donne sono l’elemento forte dell’albero genealogico.

I ritratti che via via prendono forma e sostanza

nello spettacolo sono descritti attraverso i loro vissuti di resistenza, di accettazione, di forza centripeta contraria alle spinte centrifughe degli uomini.

Donne che imparano presto a tenere insieme le parti discordanti, a lavorare alla coesione, alla costruzione e al mantenimento dei rapporti.

Le donne, se da una parte conservano, dall’altra sono anche coloro che sovente rompono gli schemi, fanno saltare gli equilibri rispetto agli uomini che ancora tengono in pugno gli assetti sociali e il potere in generale, maschi che sembrando spesso soldati, mossi da ideali che pescano fuori da loro stessi, agendo per ragion di stato, per amor patrio, regole lavorative, di ingaggio, di prestazione.

L’emisfero destro del cervello, invece, più istintivo e razionale, ancora agisce attraverso il versante femminile della nostra umanità, pone il “problema”, cioè, etimologicamente, “getta una questione davanti”, trasgredendo spesso alle regole: “Le mie donne”, in un’ora e mezza circa di spettacolo, svela proprio questo meccanismo, il salto trasformativo di cui sono autrici le protagoniste, calandolo nelle realtà storiche e geografiche, dal particolare di narrazioni intime e piccolissime, all’universale nel respiro più ampio della storia umana.

Giunta alla sue tredicesima edizione, la rassegna “Femminile Singolare” è stata organizzata dal Comune di Valdagno e inserita nel calendario “Valdagno Estate Eventi 23”.

Saba Anglana

Attrice, cantante e autrice, pubblica 4 album musicali distribuiti internazionalmente con testi che crea nelle lingue che compongono il suo albero genealogico, tra Italia e Africa orientale. L’esordio, del 2008, vede con “Jidka – The Line” la collaborazione con la prestigiosa etichetta inglese World Music Network. Saba porta in tour il suo lavoro esibendosi in centinaia di spettacoli in cui alterna il canto alla narrazione.

Pubblica “Biyo – Water is Love” (2010), dedicato all’acqua e alle problematiche legate al suo sfruttamento, diventando testimonial di campagne mediatiche internazionali in fatto di salute e diritti umani. Nel 2012 esce “Life Changanyisha”, disco sul valore della mescolanza e nel 2015 “Ye katama hod – The belly of the city”, sguardo sul rapporto tra il progresso e la tradizione nell’epoca delle grandi trasformazioni.

Saba è contemporaneamente attrice in diverse produzioni teatrali e televisive. È per due stagioni fra i protagonisti della fiction tv “La Squadra” su Rai3, è in scena con “Pilato Sempre” diretta da Armando Pugliese, è protagonista dello spettacolo teatrale “Rosamara” con l’Orchestra Femminile del Mediterraneo, è nel cast di “Disgraced”, prodotto dal Teatro Stabile di Roma, per la regia di Jacopo Gassman.

Come autrice porta in scena il suo monologo “Mogadishow”,

prodotto e presentato in cartellone dal Teatro Stabile di Torino e lo spettacolo di teatro musicale “Abebech – Fiore che sboccia – Storia di identità, preghiera e guarigione”, che debutta alla XXV edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra a Pordenone e apre il Festival Internazionale di Teatro delle Colline. Nello spettacolo “Nel tempo degli dèi”, che ha debuttato al Piccolo Teatro Strehler di Milano, per la regia di Gabriele Vacis, affianca Marco Paolini – Ulisse, coprendo il ruolo cantato e recitato di tutte le figure femminili dell’Odissea.

Saba ha lavorato anche come doppiatrice, autrice e conduttrice radiofonica per Radio2 e Radio3. Il suo primo libro, di prosa poetica, si intitola “Lettera al mio Fantasma – Piccola epopea dell’Assenza”, edito da Animamundi nella collana Piccole Gigantesche Cose. Nuovamente in tour nei teatri italiani con un nuovo spettacolo di Marco Paolini, sta attualmente portando in scena con una grande orchestra di strumenti a fiato anche il suo spettacolo “Respiro Bandito”.

FABIO BAROVERO

Compositore, musicista, produttore, Fabio Barovero lavora per il cinema, la televisione, la radio e il teatro. Al suo attivo centinaia tra spettacoli, concerti, sonorizzazioni, allestimenti. Vanta la partecipazione come compositore, musicista e produttore, a decine di progetti discografici in ambito italiano e internazionale.

Come membro fondatore della storica band dei Mau Mau, è autore di 10 album che porterà in tour con migliaia di concerti, festival europei, compilazioni, colonne sonore. Tra le molte collaborazioni, si ricorda quelle con Africa Unite, La Crus, Ivano Fossati, Vinicio Capossela, Arthur H, Cristina Zavalloni, Dente.

E’ coautore, produttore ed esecutore delle musiche di tutti gli album di Saba Anglana, pubblicati in 60 Paesi.

E’ ideatore, produttore e autore del progetto Banda Ionica (2 album), di cui cura l’avventura discografica che porterà al successo il revival del genere bandistico in Europa e nel mondo.

Vince il Nastro d’Argento per le musiche del film La Febbre di Alessandro D’Alatri e il “Carlo Savina Music Award” per la colonna sonora di “Dopo Mezzanotte”, il film di grande successo di Davide Ferrario.

Compone la colonna sonora per l’allestimento del tour mondiale della mostra Off Brodway, dell’agenzia Magnum Photos. Pubblica a proprio nome, come solista, tre album in cui fonda una personalissima estetica musicale tra elettronica e partiture orchestrali: Preghiere (2003), Sweet Limbo (2010), Eremitaggi (2019).

Barovero, nastro d’argento per le musiche di “La Febbre” (D’Alatri) ha composto diverse colonne sonore per il cinema, il teatro, la tv e la radio, e le sue composizioni compaiono in lavori di Mordini, Leconte, Comencini, Bellocchio, Virzì, Ferrario.

