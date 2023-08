Riaperta da oggi a Schio la terza sede della Continuità Assistenziale per il Distretto Alto Vicentino

Alle sedi di Thiene e Arsiero si affianca oggi quella di Schio

Sarà attiva da questa sera la terza sede della Continuità Assistenziale per il Distretto Alto Vicentino, con la riapertura della sede di Schio, che va ad affiancare quelle di Thiene e Arsiero.

Per tutte, il servizio è attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 20 alle ore 8; il sabato e prefestivi dalle ore 10 alle ore 20 e la domenica e i giorni festivi dalle ore 8 alle ore 20.

Per tutti i residenti nel Distretto Alto Vicentino, i numeri da chiamare per contattare la Continuità Assistenziale sono l’800 239 388 (da telefono fisso) oppure lo 0445 509 950 (da cellulare).

La sede di Schio è presso la Casa della Salute, in via de Lellis 1 (ingresso laterale), mentre come noto le sedi di Thiene e Arsiero sono rispettivamente via Boldrini 1, presso la Medicina di Gruppo Integrata “Cielo Azzurro”, e in via Cartari 1 presso la Medicina di Gruppo Integrata “MediValli”.

«Quando avevamo chiuso temporaneamente la terza sede presso l’ospedale di Santorso ci eravamo dati l’obiettivo di riaprirla in tempi brevi, anche di fronte alle Amministrazioni Comunali – commenta il Direttore Generale Carlo Bramezza -. Oggi possiamo dire di avere mantenuto l’impegno e lo abbiamo fatto riattivano la storica collocazione a Schio, dunque con una posizione certamente più vicina ad un bacino importante della popolazione del Distretto».

Fonte: Ufficio Stampa Azienda ULSS 7 Pedemontana