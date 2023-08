Paolo Angeli, chitarrista innovativo al Chiostro del Museo Civico

Giovedì 3 agosto ore 21.00 al Chiostro del Museo Civico di Bassano del Grappa – Paolo Angeli

IL CHITARRISTA INNOVATIVO PAOLO ANGELI PRESENTA A BASSANO IL SUO ULTIMO LAVORO “RADE”

Giovedì 3 agosto alle 21.00 al Chiostro del Museo Civico (e in caso di maltempo al CSC S.Bonaventura), va in scena con il suo lavoro “Rade” Paolo Angeli, uno dei chitarristi maggiormente influenti e innovativi al mondo.

Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival,

il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico, e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

Candidato ai Grammy Awards 2023,

Paolo Angeli è un musicista sardo nato a Palau nel 1970. Qui entra in con­tatto per la prima volta con la musica, in un contesto estremamente stimolante che lo indirizza verso una navi­gazione senza barriere stilistiche nel mondo della musica.

Negli ultimi anni ’90 inventa la chitarra sarda preparata: uno strumento d’orchestra a 18 corde, ibrido tra chitarra baritono, violoncello e batteria, dotato di martelletti, pe­daliere, eliche a passo variabile, grazie alla quale crea una musica inclassificabile, sospesa tra free jazz, folk noise, pop minimale.

Nella produzione musicale dell’artista, l’improvvisazione ri­copre un ruolo chiave, e non solo: il binomio Paolo Angeli/Chitarra Sarda Preparata, diviene indissolubile e accom­pagna la traiettoria artistica di un musicista che si muove con determinazione abbattendo le barriere tra i generi musicali.

Nel 2010 Angeli riscopre la semplicità della chitarra ‘nuda’, e affronta un nuovo approccio alla sei corde, arrivando a un nuovo esito sospeso tra il jazz contemporaneo, le influenze del flamenco più antico, le suggestioni arabe, i ritmi balcanici, la musica nord africana, il post rock, il pop di ricerca, le avanguardie storiche e la musica della sua terra.

In Rade Paolo Angeli prosegue il suo viaggio sonoro, sia interiore che geografico, mistico e concreto, fino a cancel­lare il confine tra tempo e spazio.

Racconta l’autore:

“Rade sono arrivi e partenze, nelle cale a ridosso, con il viso segnato dalla salsedine ed asciugato dal sole. Attese, calafataggio quando è necessario, piccole riparazioni alla coperta, incontri fugaci, radioline analogiche. E poi carte nautiche piegate male e sporche di caffè, rotte immaginarie, in un mediterraneo navigato rada per rada, trovando nei porti e nelle insenature la protezione dalle mareggiate …”

In Rade, infatti, il musicista sardo cambia rotta e affronta il Mediterraneo ‘vis a vis’, in una navigazione che ci trascina nell’atmosfera dei porti mediterranei.

Un concept album che è la sintesi di venticinque anni di convivenza di Paolo con la sua chitarra-orchestra, spinta al limite delle potenzialità timbriche espressive.

Una serata di grande musica contemporanea, davvero da non perdere.

Giovedì 3 agosto h 21.00 – Chiostro del Museo Civico, Bassano del Grappa – Paolo Angeli, Rade

In caso di maltempo: CSC S. Bonaventura

Informazioni e prenotazioni: biglietteria 0424.524214 – www.operaestate.it

(Bassano del Grappa)

www.operaestate.it