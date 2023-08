Minifest in scena a Rosà con lo spettacolo “Storie di mare”

Giovedì 3 agosto ore 20.45 nel Giardino della Biblioteca di Rosà in scena il Minifest

STORIE DI MARE, UN VIAGGIO FANTASTICO ALL’INSEGNA DELL’AVVENTURA IN COMPAGNIA DI DUE SIMPATICI MARINAI

Si rinnova l’appuntamento con il Minifest,

la rassegna di teatro dedicata alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie, a cura di Operaestate Festival.

Giovedì 3 agosto ore 20.45, porterà nel Giardino della Biblioteca a Rosà, lo spettacolo Storie di mare, produzione di Febo Teatro.

Uno spettacolo d’attore, adatto ad un pubblico a partire dai 3 anni.

Un evento inserito nel ricco cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dalla Città di Bassano del Grappa.

Qui in collaborazione con il comune di Rosà e la Regione Veneto e sostenuto dal Ministero della Cultura, dall’Unione Europea e da aziende e Fondazioni “Amici del Festival”.

Storie di mare di Claudia Bellemo e Lucia Messina,

è una produzione di Febo Teatro e vede in scena Moreno Corà e Lahire Tortora.

In questo spettacolo, liberamente tratto dalla raccolta delle “Fiabe italiane” di Italo Calvino, due narratori-marinai accompagneranno il pubblico in un viaggio fantastico all’insegna dell’avventura e alla scoperta di nuovi mondi.

Questo attraverso fiabe e racconti della tradizione in cui il mare è l’elemento principale come metafora dell’avventura, e il luogo in cui si può scoprire se stessi e superare i propri limiti.

Febo Teatro, Associazione teatrale, nasce nel 2014.

Tra le varie iniziative proposte sono presenti laboratori di propedeutica teatrale (anche del tempo libero), scrittura creativa.

Oltre a spettacoli che coinvolgono le fasce giovanili con i temi più disparati (dall’ecologia e la gestione delle emozioni per i più piccoli, fino alla dismorfofobia e il cyber-bullismo per i più grandi).

Stella polare delle nostre attività

è la convinzione che il teatro ragazzi rivesta una grande importanza sia nella formazione personale dei giovani che nella formazione degli “spettatori” del domani.

Promuovere, diffondere, supportare la cultura teatrale a partire dalla più giovane età aiuta a sviluppare capacità di relazione e potenzialità utili in qualsiasi attività anche diversa dallo stare su un palcoscenico.

Il teatro è a nostro avviso uno strumento non solo ricreativo e di indubbio fascino espressivo.

Ma anche un’esperienza formativa la cui comprovata efficacia permette ai ragazzi di sperimentare nuove metodologie didattiche.

In caso di maltempo lo spettacolo verrà allestito presso la Palestra Balbi.

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Nei giorni di spettacolo, la biglietteria presso i luoghi dove gli stessi si svolgeranno, sarà aperta a partire da 45 minuti prima dell’orario di inizio dello stesso per permettere il ritiro dei biglietti prenotati telefonicamente e per l’acquisto di eventuali posti rimasti disponibili.

(Rosà)

Fonte Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well

www.operaestate.it