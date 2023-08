Costo dell’assicurazione dell’automobile: ecco come viene calcolato dalle compagnie assicurative

Come ben saprete in Italia vige l’obbligo di assicurare ogni automobile almeno con la copertura relativa alla responsabilità civile. Questo vale per tutti i veicoli che circolano regolarmente su strada. Ma anche per quelli che non vengono utilizzati e vengono parcheggiati sul suolo pubblico, come riferito anche nell’articolo 193 del Codice della Strada, consultabile in questa pagina.

Tale considerazione implica che ogni anno chiunque possieda un’automobile che viene utilizzata regolarmente debba sostenere la spesa relativa alla sua assicurazione. Sappiamo bene che in questo periodo storico ci sia l’intenzione di risparmiare su moltissime spese per le famiglie italiane. Famiglie che stanno subendo il costante rincaro dei prezzi e per questo motivo nel nostro articolo proveremo a capire insieme quali siano i fattori che incidono sul calcolo del costo dell’assicurazione della nostra auto.

Cos’è il premio assicurativo

Il premio assicurativo è l’importo che un cliente deve alla compagnia assicurativa che ha scelto per avere la copertura su un veicolo. Si tratta dell’importo che viene calcolato dalla compagnia che deve essere pagato per riuscire a coprire i rischi potenziali di causare sinistri da parte di un automobilista, detto anche il contraente della polizza.

Normalmente è uno degli elementi fondamentali che viene preso in considerazione dai clienti per valutare la convenienza o meno di una polizza. Polizza di una determinata compagnia e viene influenzato da diversi fattori che vedremo nei prossimi paragrafi.

Quali sono i dati di un veicolo che incidono maggiormente sul premio dovuto all’assicurazione?

I dati del veicolo che incidono maggiormente sul premio sono la data in cui è stato immatricolato, il modello e il tipo di alimentazione.

Bisogna infatti tenere in considerazione che un’automobile immatricolata recentemente ha un premio assicurativo inferiore rispetto ad una più vecchia, in quanto è considerata maggiormente efficiente e sicura. Di conseguenza la probabilità che possa commettere sinistri si riduce sensibilmente.

È importante anche considerare il modello dell’auto. Un’utilitaria, ad esempio, avrà un premio inferiore rispetto ad un suv, una berlina o un’auto sportiva.

Anche l’alimentazione ha il suo peso. Normalmente hanno un premio maggiore le auto alimentate a gpl, metano o diesel, in quanto statisticamente vengono impiegate per percorrenze maggiori secondo le compagnie assicurative.

L’assicurazione sulla base della cilindrata

Anche la cilindrata è molto importante per riuscire a capire quale sia il costo dell’RC auto. Il numero dei cavalli fiscali è la voce che viene tenuta in considerazione come elemento principale dalle compagnie assicurative ed è direttamente proporzionale alla cilindrata del mezzo espressa in centimetri cubici.

È molto importante comprendere che non viene invece presa in considerazione la potenza del mezzo, che viene espressa in kW. Questo valore ha un peso specifico solamente in merito al bollo auto. Tassa dovuta all’erario e non alla compagnia assicurativa. Per i veicoli più recenti si è tenuti a pagare circa 2,58 € per ogni kW in merito al bollo auto e per avere maggiori informazioni in materia vi suggeriamo anche di visitare questa pagina.

La classe di merito: l’importanza della storia assicurativa del contraente

La classe di merito è un altro parametro da tenere in considerazione. Si basa su una scala di bonus malus che ha ben 18 livelli.

I guidatori che si trovano nella classe 1 vengono considerati dalle compagnie maggiormente virtuosi. Mentre scendendo e arrivano man mano alla classe 18 troviamo gli automobilisti maggiormente sinistrosi.

Di conseguenza più alta è la classe e minore sarà il premio dovuto alla compagnia assicurativa per l’RC.

Se si incorre in un incidente con colpa superiore al 50% si retrocede di una classe, mentre se non si commettono sinistri con colpa per un anno si acquisisce una classe di merito.

Le caratteristiche dell’assicurato

Infine troviamo alcune caratteristiche del contraente della polizza. Le più importanti sono l’età, da quanti anni si è in possesso della patente di guida.Ma anche la località dove risiede l’assicurato e la formula di guida della polizza.

Età e anni di conseguimento della patente incidono su quanto viene ritenuto attento e responsabile un automobilista. Maggiori sono gli anni di patente e l’età anagrafica e di conseguenza minore sarà il premio dovuto.

La località di residenza incide a livello statistico sulla zona dove si percorrono maggiori chilometri. È infatti molto importante comprendere come in alcune regioni italiane sia più alto il numero di sinistri e di conseguenza aumenta anche il premio della polizza.

In merito alla formula di guida, troviamo la guida esperta, la guida libera e quella esclusiva. La guida esclusiva ha un premio più basso, così come la guida esperta. Mentre il costo dell’assicurazione sarà superiore nel caso di guida libera.

Come ottenere un preventivo per l’assicurazione dell’automobile

Se fino a qualche anno fa era indispensabile recarsi nell’ufficio dell’agente di zona e richiedere un preventivo personalmente, oggi il web mette a disposizione dei consumatori diverse possibilità per conoscere immediatamente quale potrebbe essere il costo dell’assicurazione del veicolo. Si possono infatti confrontare i premi di diverse compagnie assicurative tramite i più famosi portali comparatori. Oppure decidere di affidarsi a realtà storiche e avere comunque una quotazione direttamente online.

Un esempio che ci sentiamo di fare è il preventivatore per l’assicurazione auto messo a disposizione dal sito unipolsai.it. Sito dove potrete in pochi semplici click, tramite la pagina appena indicata, inserire i vostri dati e ricevere direttamente via email il premio dovuto per il vostro veicolo.

Ora che avete compreso quali siano gli elementi che influenzano maggiormente il costo della vostra RC auto non vi resta che generare alcuni preventivi online e scegliere quello che sarà maggiormente adatto alle vostre esigenze.