Blerona Tasholli: la laterale del Vicenza Volley

Serie B1 femminile girone B, per Vicenza Volley c’è la laterale Blerona Tasholli

La trentina classe 2001 arriva dall’esperienza in categoria a Imola e aggiunge qualità al reparto di palla alta

Si avvia verso il rush finale il roster di Vicenza Volley

in vista del prossimo campionato di serie B1 femminile. La società del presidente Andrea Ostuzzi dà il benvenuto a Blerona Tasholli, laterale classe 2001 reduce dall’esperienza in categoria a Imola.

Nata il 6 gennaio 2001 a Bolzano da genitori di origini kosovare, Blerona è cresciuta in Trentino ed è alta un metro e 82 centimetri. Si è avvicinata per la prima volta al volley in seconda elementare a Cles (paese dove risiede tutt’ora) per poi trasferirsi in under 16 all’Ata Trento, dove è maturata arrivando anche da centrale in B1.

Dopo la pandemia, un’altra stagione in B1 nello stesso sodalizio, venendo poi ingaggiata per i play off da un’altra società trentina di categoria, il Volano, dove poi ha giocato nella stagione 2021-2022 prima di approdare a Imola alla Clai.

“Blerona – osserva coach Mariella Cavallaro –

è un’attaccante con abilità importanti in posto 2 e in posto 4 e nonostante la giovane età ha già anni di esperienza in categoria in formazioni di vertice.

E’ dotata di un buon attacco, di un muro importante e di grande determinazione; sarà un altro tassello importante per il nostro gioco”.

“Ho sempre sentito parlare bene di questa società – le parole di Tasholli – che tra l’altro avevo anche sfidato ai tempi dell’Ata Trento. Le ambizioni e il roster costruito mi hanno convinto a scegliere Vicenza Volley; inoltre, mi stimola anche l’obiettivo della società di voler far divertire e affezionare il pubblico. Tecnicamente, mi sento più opposta come ruolo naturale”.

La sua estate pallavolistica è già iniziata alla grande: con la maglia del Cus Bologna, infatti, Blerona Tasholli ha conquistato la medaglia d’oro agli EUSA (gli Europei universitari) a Braga, in Portogallo.

“Era la mia prima volta – commenta la giocatrice – dopo il bronzo ai Campionati nazionali universitari (CNU) è arrivata questa vittoria in un’esperienza fantastica, che ti dà tanto.

Vincere così (Bologna non ha perso nemmeno un set, ndc) è stato emozionante”. Blerona sta terminando gli studi universitari in Relazioni internazionali nell’ateneo emiliano.

VICENZA, 1 AGOSTO 2023

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani www.volley-vicenza.it