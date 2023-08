Bassano Rally Racing: il Rally di Bassano ha un sacco di nuove idee

Bassano del Grappa (VI), 13-14 ottobre 2023 – Il Rally di Bassano ha un sacco di nuove idee.

Giovedì l’esame di Tedeschini su prove speciali e piano di sicurezza

40° ACTRONICS RALLY CITTA’ DI BASSANO

Niente ferie per Narciso Paccagnella

che oggi fa 70 (auguri di cuore da una marea di persone).

A parte il fatto che tecnicamente è in pensione, il presidente non può concedersi pause mentre Bassano Rally Racing sta lavorando all’organizzazione del 40° Rally Città di Bassano (13/14 ottobre).

Altra cifra tonda da celebrare in grande stile, tanto più considerando che la corsa chiuderà i giochi del Campionato Italiano Rally Asfalto 2023.

Auspicabile, anzi probabile,

quasi scontato (e vai con gli scongiuri…) che lo scudetto venga assegnato proprio all’ultimo round tricolore, in virtù del coefficiente maggiorato (1,5) capace di dare un’accelerata ai punteggi e alle ambizioni di classifica sia per chi sta davanti, sia per chi insegue.

Sai che festa sarebbe in piazza Libertà tra due ali di folla, il vocione dello speaker Achille Guerrera e un’ospitata dell’idolo di casa Miki Biasion.

Nell’attesa, “Pacca & C” hanno un sacco di idee nuove su percorso e logistica da sottoporre all’esame di Luciano Tedeschini, delegato ACI Sport in visita ufficiale giovedì.

Perciò basta attendere due giorni e sarà tolto qualche velo al 40° Rally Città di Bassano, sicuri in ogni caso che non potrà deludere la schiera dei suoi aficionados.

Bassano del Grappa, 1 agosto 2023_

Allegate 3 versioni del presidente Paccagnella

Fonte Bassano Rally Racing