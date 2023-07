Vicentini nel Mondo ricevuti dal Sindaco Elena Pavan

A Bassano una rappresentanza dell’associazione Vicentini nel Mondo

Il Sindaco di Bassano del Grappa Elena Pavan ha ricevuto ieri pomeriggio nella sala Chilesotti del Museo civico una rappresentanza dei Vicentini nel Mondo, in Italia in occasione dei 70 anni dalla fondazione.

Una cinquantina i partecipanti, provenienti dai circoli dei cinque continenti, che, dopo un breve scambio di saluti, al quale hanno preso parte anche la Pro Bassano e le Arti per Via, hanno visitato la nostra città.

Bassano del Grappa, 31 luglio 2023

La costituzione dell’ “ASSOCIAZIONE VICENTINI NEL MONDO” – avvenuta il 7 Marzo 1966 (come ENTE VICENTINI NEL MONDO) per potenziare e perfezionare la benemerita opera svolta in precedenza, e più precisamente dal 1953, dalla locale Camera di Commercio – corrispondeva, oltre che ad una legittima esigenza, anche ad un preciso dovere nei confronti degli oltre 100 mila concittadini costretti a cercare all’estero o in altre regioni d’Italia migliori e più sicure condizioni di vita e di lavoro.

L’associazione, come si rileva dalle norme statutarie – “si propone di svolgere la più ampia opera di assistenza morale ed eventualmente materiale a favore dei vicentini residenti all’estero o in altre regioni d’Italia e di quelli che intendono emigrare o rimpatriare.

L’associazione svolgerà pure opera di assistenza ed accoglienza verso cittadini migranti, che rientrano nella provincia vicentina.” –

