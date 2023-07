Tecnologie verdi per un futuro sostenibile: Tecsaving e l’ambiente

Nel periodo storico che stiamo vivendo è cosa normale sentire parlare di sostenibilità, rispetto per l’ambiente, efficienza energetica… Tutti questi concetti sono diventati una priorità imprescindibile nella vita di tutti noi, ma soprattutto nel mondo imprenditoriale.

Trovare delle tecnologie green che riescano a portare avanti compiti ed esigenze aziendali in modo perfetto, ma senza danneggiare l’ambiente è la mission più importante al giorno d’oggi. Per questo motivo, realtà imprenditoriali virtuose che stanno cercando delle soluzioni sostenibili, si affidano sempre di più a chi del rispetto ambientale ne ha fatto una sorta di marchio di fabbrica come Tecsaving.

Tecsaving e la climatizzazione industriale che ama l’ambiente

Azienda vicentina leader nel settore della climatizzazione industriale, Tecsaving negli anni si è fatta letteralmente portatrice di una importante visione innovativa nel settore della climatizzazione industriale.

In questo campo è molto importante scegliere con cura i sistemi di trattamento dell’aria, proprio per rispettare l’ambiente, ma anche per venire incontro alle esigenze di benessere dei lavoratori. Bisogna trovare una soluzione che rinfreschi aree lavorative come capannoni o magazzini anche molto ampi evitando sbalzi termici, situazioni climatiche sgradevoli e che non compromettano la produttività e la concentrazione degli operatori.

Fortunatamente Tecsaving ha fornito svariate soluzioni di climatizzazione avanzate e sostenibili. La punta di diamante è senza dubbio l’impianto di climatizzazione industriale basato su pompe di calore aria-aria, che collegano un’unità esterna a un’unità interna. Si tratta di un approccio, semplice, ma al contempo innovativo che permette di climatizzare capannoni, palestre, serre e ambienti con superfici in pianta che vanno dai 300 ai 10.000 metri quadrati e oltre in modo green. Gli ambienti produttivi saranno raffrescati in estate e, all’occorrenza, riscaldati in inverno, evitando la stratificazione dell’aria e creando un ambiente confortevole e omogeneo.

Inoltre, grazie all’utilizzo di energia rinnovabile come quella dell’aria esterna l’ambiente non potrà che ringraziarvi.. Senza contare che se l’energia elettrica che alimenta gli impianti proviene da un impianto fotovoltaico o da una comunità energetica il vantaggio e il risparmio sarà ancora più elevato.

Tutti i titolari di impresa, gli amministratori o i responsabili di produzione e sicurezza che desiderano rispettare l’ambiente, ma garantire il benessere fisico e mentale dei propri collaboratori o dei propri macchinari aziendali hanno quindi un alleato: Tecsaving con le sue soluzioni tecnologicamente innovative e a basso consumo energetico. Una vera e propria scelta ecologica e vantaggiosa per tutti. Ambiente compreso.