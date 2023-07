TAV: il sindaco Possamai ha incontrato le associazioni di categoria in CCIAA

Il sindaco Possamai: “Prosegue il percorso di approfondimento sui nodi sollevati: raccoglieremo osservazioni dalla città per il recepimento in fase di progetto esecutivo” – TAV

Prosegue il confronto tra amministrazione comunale e città per fare il punto sulle osservazioni accolte e non accolte al progetto definitivo del secondo lotto della linea AV/AC Verona Padova, il cosiddetto attraversamento di Vicenza, e per discutere le ulteriori richieste formulate dalla nuova amministrazione comunale ai progettisti.

Oggi pomeriggio il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai

ha partecipato ad un incontro in Camera di Commercio, a cui erano state invitate le associazioni di categoria:

Confindustria,

Apindustria,

Confartigianato,

Cna Confederazione Nazionale Artigianato,

Confcommercio,

Confesercenti,

Coldiretti,

Confcooperative,

Cia Confederazione italiana agricoltori,

Confagricoltura,

Rappresentante dei consumatori in consiglio Cciaaa.

“Ringrazio il presidente Xoccato

per l’importante occasione di confronto: abbiamo detto fin dal primo giorno dell’insediamento di questa amministrazione che vogliamo trattare la questione Tav con totale trasparenza e attraverso il costante confronto con il territorio – sottolinea il sindaco Possamai -.

Lo scorso 25 luglio in commissione territorio abbiamo ascoltato le proposte dei tecnici relativamente ad alcune questioni che noi consideriamo cruciali:

la sezione ridotta del quadruplicamento dei binari,

la trasformazione della stazione della Fiera in fermata,

le soluzioni relative all’abbattimento del cavalcavia di via degli Scaligeri,

il tracciato del sottopasso di via dell’Arsenale,

la modifica del cavalcaferrovia di via Maganza

gli interventi sulla stazione centrale.

Nei prossimi giorni risponderemo ad Iricav

sulle proposte che hanno presentato relativamente ai nodi che abbiamo sollevato e raccoglieremo le osservazioni durante i successivi incontri in commissione territorio che potranno essere recepite in fase di progetto esecutivo.

Lo stesso faremo con le proposte che arriveranno dalle associazioni di categorie nelle prossime settimane, a partire dagli interventi sul nodo di Ponte Alto, sul quale fin da subito ci siamo concentrati perché l’abbattimento del cavalcavia comporterà pesantissimi disagi sulla viabilità cittadina”.

Fonte Comune di Vicenza