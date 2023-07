Poste Italiane: arriveranno anche in 30 uffici i servizi POLIS

Servizi INPS attivi in 105 uffici postali della Provincia di Vicenza – Poste Italiane – Anche in 30 uffici postali della Provincia di Vicenza arrivano i servizi Polis, che puntano a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali.

I cittadini dei comuni sotto i 15 mila abitanti potranno utilizzare uno sportello unico che rende semplice e veloce l’accesso alla Pubblica Amministrazione.

Negli uffici postali sono attivi i servizi “INPS”

per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Poste Italiane – Oltre ai certificati pensionistici, sarà presto possibile ottenere anche

certificati giudiziari,

anagrafici e di stato civile,

carta d’identità elettronica,

passaporto,

codice fiscale per i neonati

numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali.

I servizi Polis

interesseranno complessivamente 7 mila uffici postali su tutto il territorio nazionale nei Piccoli Centri sotto i 15 mila abitanti.

Presto i servizi saranno erogati anche in modalità digitale grazie a 4000 totem operativi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 che permettono di effettuare le richieste in modalità self.

La finalità del progetto Polis è anche quella di garantire una maggiore efficienza energetica e una mobilità verde attraverso l’installazione di 5mila colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e di 1.000 impianti fotovoltaici.

Poste Italiane sta infine realizzando il progetto “Spazi per l’Italia”, la più grande rete di co-working del Paese con la creazione di 250 siti smart, interconnessi, ricavati dalla valorizzazione di immobili di proprietà aziendale.

Poste Italiane – Gli uffici postali:

AGUGLIARO

ALBETTONE

ALONTE

ARSIERO

ASIAGO

BOLZANO VICENTINO

BREGANZE

BRENDOLA

BRESSANVIDO

BROGLIANO

CALDOGNO

CALTRANO

CAMISANO VICENTINO

CAMPIGLIA DEI BERICI

CARRE’

CARTIGLIANO

CASTEGNERO

CASTELGOMBERTO

CHIAMPO

COGOLLO DEL CENGIO

CORNEDO VICENTINO

COSTABISSARA

CRESPADORO

DUEVILLE

ENEGO

FARA VICENTINO

FOZA

GALLIO

GAMBELLARA

GAMBUGLIANO

GRISIGNANO DI ZOCCO

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

ISOLA VICENTINA

LASTEBASSE

LONGARE

LUSIANA

MALO

MARANO VICENTINO

MAROSTICA

MASON VICENTINO

MONTEBELLO VICENTINO

MONTECCHIO PRECALCINO

MONTE DI MALO

MONTEGALDA

MONTEGALDELLA

CAVAZZALE

MUSSOLENTE

NANTO

NOVE

NOVENTA VICENTINA

ORGIANO

POIANA MAGGIORE

PONTE DI BARBARANO

POSINA

POVE DEL GRAPPA

POZZOLEONE

QUINTO VICENTINO

RECOARO TERME

ROANA

PIOVENE ROCCHETTE

ROSA’

ROSSANO VENETO

ROTZO

SALCEDO

SANDRIGO

SAN PIETRO MUSSOLINO

VALDASTICO

SANTORSO

SAN VITO DI LEGUZZANO

SCHIAVON

SOLAGNA

SOSSANO

TEZZE SUL BRENTA

TONEZZA DEL CIMONE

TORREBELVICINO

TORRI DI QUARTESOLO

TRISSINO

VALLI DEL PASUBIO

VALSTAGNA

VELO D’ASTICO

VILLAVERLA

ZUGLIANO

SARCEDO

LUGO DI VICENZA

MONTORSO VICENTINO

CHIUPPANO

SOVIZZO

GRANCONA

CALVENE

SAREGO

ALTISSIMO

PEDEMONTE DI VICENZA

TORRI D’ARCUGNANO

SPIN

ASIGLIANO VENETO

NOGAROLE VICENTINO

VILLAGA

ZANE’

ZOVENCEDO

ZERMEGHEDO

LAGHI

MONTEVIALE

PIANEZZE SAN LORENZO

CREAZZO

ALTAVILLA VICENTINA

31 luglio 2023

